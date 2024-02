Joe Biden odpowiada Donaldowi Trumpowi. "To takie proste"

Donald Trump podczas sobotniego wystąpienia w Karolinie Południowej przytoczył swoją rozmowę z jednym z przywódców "dużego kraju" należącego do NATO. Miał w niej stwierdzić, że jeśli kraj nie płaci wystarczająco na Sojusz, USA nie będą go bronić w razie agresji Kremla. - Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co chcą - dodał były prezydent.