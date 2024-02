Sprawa tajnych dokumentów w domu Bidena. Śledczy o "problemach z pamięcią"

Po odnalezieniu dokumentów Biden powiadomił, że jego zespół "natychmiast przekazał je do Archiwum Narodowego i Departamentu Sprawiedliwości" . Władze nie wyjaśniły, co znajdowało się w zatrzymanych przez Bidena dokumentach.

Jednocześnie specjalny prokurator podkreślił w raporcie, że śledztwo dostarcza dowody na problemy z pamięcią obecnego gospodarza Białego Domu. Amerykańskie media zauważają, że z pewnością zostanie to wykorzystane w kampanii prezydenckiej przez sztab Donalda Trumpa. Multimiliarder jest faworytem do uzyskania partyjnej nominacji w prawyborach Partii Republikańskiej . Wybory prezydenckie odbędą się w listopadzie br.

Biden grzmi po raporcie. "Jak, do cholery, on śmie?"

- Jest nawet wzmianka, że nie pamiętam, kiedy zmarł mój syn. (...) Jak, do cholery, on śmie to podnosić - mówił Biden na konferencji prasowej. Odniósł się do sugestii prokuratora Hura, jakoby zapomniał o dacie śmierci swojego syna. Beau Biden zmarł w 2015 roku. Amerykański przywódca pełnił wówczas funkcję wiceprezydenta.