- Uszkodzenie gazociągów Nord Stream było celowym aktem sabotażu. Teraz Rosjanie pompują dezinformacje i kłamstwa, więc współpracujemy z naszymi sojusznikami, by dowiedzieć się, co dokładnie się stało - powiedział Joe Biden w wystąpieniu w Białym Domu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że rozkazał swojej administracji, by pomogła chronić infrastrukturę krytyczną sojuszników USA i wyśle na miejsce nurków, by zbadali incydent.

- Nie wiemy jeszcze, co dokładnie się tam zdarzyło. Ale po prostu nie słuchajcie tego, co mówi Putin. Wiemy, że to nie jest prawda - zaapelowała głowa USA.

Biden: Putin nas nie zastraszy

- Co do przemówienia pana Putina tego poranka. Ameryka i jej sojusznicy nie dadzą - podkreślam - nie dadzą się zastraszyć Putinowi i jego nieodpowiedzialnym słowom i groźbom - mówił Biden w wystąpieniu, które poświęcone było głównie huraganowi Ian.

Prezydent USA dodał, że Ameryka i świat nigdy nie uznają prób aneksji ukraińskiego terytorium i nie zrezygnują z polityki wspierania Ukrainy.

- Ameryka jest w pełni przygotowana, by wraz z sojusznikami z NATO bronić każdego centymetra terytorium NATO - każdego centymetra. Więc, panie Putin, nie zrozum błędnie tego, co mówię. Każdy centymetr - podkreślił Biden.