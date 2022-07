Joe Biden chce przekonać Arabię Saudyjską do zwiększenia wydobycia ropy. Media: Nikłe szanse

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Joe Biden w środę rozpoczął podróż po Bliskim Wschodzie. Prezydent USA ma liczyć na to, że uda mu się przekonać Arabię Saudyjską do zwiększenia wydobycia ropy w związku z wojną w Ukrainie. Jak piszą amerykańskie media, szanse na to są jednak niewielkie. Taka decyzja pogorszyłaby bliskie relacje Arabii Saudyjskiej z Rosją w ramach grupy OPEC+.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden rozpoczął podróż po Bliskim Wschodzie / JACK GUEZ / AFP / AFP