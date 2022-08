Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przygotowuje się do ubiegania o reelekcję - podaje agencja Bloomberg. Jak twierdzą ludzie z bliskiego otoczenia przywódcy USA, ma on oficjalnie wystartować z kampanią wyborczą po listopadowych wyborach do kongresu.

Wiele na to wskazuje, że jeśli Biden wystartuje w zaplanowanych na 2024 rok wyborach, to jego przeciwnikiem po stronie republikanów ponownie będzie Donald Trump. Zdaniem licznych sojuszników i doradców 79-letniego prezydenta, jest on aktualnie jedynym kandydatem, który może pokonać byłą głowę Stanów Zjednoczonych.

Biden może wystartować w kolejnych wyborach. Wyborcy podzieleni

Zarówno wyborcy Partii Demokratycznej, jak i sam Biden, pragną po raz kolejny pokonać Trumpa, blokując mu tym samym drogę do Białego Domu. Ci pierwsi mają jednak mieszane odczucia co do tego, czy obecny przywódca USA powinien ubiegać się o reelekcję. Jak informuje Bloomberg, większość z nich w 2024 roku wolałaby postawić na innego kandydata.

Sondaże pokazują, że z dotychczasowych działań przywódcy Stanów Zjednoczonych na rzecz kraju zadowolonych jest mniej niż połowa Amerykanów.

Determinacja Bidena, by po raz kolejny spróbować sił w wyborach ma być jednak ogromna. Bliscy współpracownicy prezydenta są przekonani, że będzie on najlepszym kandydatem spośród wszystkich demokratów. Tego zdania jest m.in. były doradca głowy państwa Cedrica Richmonda.

