Plany otwarcia Siloe dla zwiedzających ogłosiły izraelski Urząd ds. Starożytności oraz Zarząd Ochrony Przyrody i Parków Narodowych. W przeszłości Siloe był częścią systemu wodociągowego Jerozolimy oraz pełnił funkcję zbiornika wodnego w czasach Świątyni i panowania króla Ezechiasza, około 2700 lat temu.

To w okolicach Siloe Jezus miał dokonywać cudów.

- Wykopaliska w sadzawce Siloe mają ogromne znaczenie dla chrześcijan na całym świecie. To w tym miejscu Jezus uzdrowił niewidomego i to w tym miejscu 2 tys. lat temu żydowscy pielgrzymi oczyszczali się przed wejściem do Drugiej Świątyni - powiedział Fox News amerykański pastor John Hagee.

Sadzawka Siloe: Miejsce biblijne odkryte na nowo w 2004 roku

Ze'ev Orenstein, dyrektor ds. międzynarodowych Fundacji Miasta Dawida w Jerozolimie, powiedział Fox News, że sadzawka ta to jedno z najbardziej znaczących miejsc potwierdzających biblijne dziedzictwo Jerozolimy.

- Nie tylko w kwestii wiary, ale mający znaczenie dla miliardów ludzi na całym świecie. Zostanie w pełni udostępniony po raz pierwszy od 2 tys. lat - dodał.

Sadzawka została odkryta na nowo w 2004 roku przez archeologów. Od tamtej pory stała się celem badań i wykopalisk.

Archeologiczny projekt pełnego odkopania Siloe ma potrwać kilka lat.

