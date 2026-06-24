W skrócie Dziennikarze śledczy ujawnili transkrypcje i nagrania rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem.

24 czerwca 2023 roku Szijjarto rozmawiał z Ławrowem, dopytując o sytuację podczas buntu Grupy Wagnera oraz oferował pomoc.

Śledczy informują także o innych rozmowach Szijjarto z przedstawicielami Rosji, dotyczących usuwania z list sankcyjnych UE osób wskazanych przez Moskwę.

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Transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami zostały pozyskane i potwierdzone przez konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK).

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"Dzień dobry, chciałem się tylko dowiedzieć, czy sytuacja jest pod kontrolą i czy wszystko u ciebie w porządku?" - zapytał na początku przeprowadzonej 24 czerwca 2023 roku rozmowy Szijjarto.

"Absolutnie pod kontrolą, prezydent powiedział wszystko, co trzeba. Proszę się nie martwić, będziemy kontrolować sytuację" - odpowiedział Ławrow.

Szijjarto chciał się także dowiedzieć, czy władze powstrzymały marsz Grupy Wagnera na Moskwę i upewniał się, czy informacje o opuszczeniu stolicy przez prezydenta i premiera są fałszywe. Ławrow uspokajał szefa węgierskiej dyplomacji i zapewniał o kontrolowaniu sytuacji przez Moskwę.

Szijjarto zapytał następnie, czy u Ławrowa "osobiście wszystko w porządku". "Absolutnie. Jak najbardziej" - odpowiedział Rosjanin. Węgierski minister zaznaczył następnie, że "jeśli kiedykolwiek będzie czegoś potrzebował, powinien dać mu znać". Ławrow, zgodnie z informacjami dziennikarzy, zaśmiał się, odpowiadając: "Niczego nie potrzebuję. Nie ma problemu. Dziękuję za telefon".

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Dzień przed rozmową Prigożyn, lider prywatnej organizacji paramilitarnej Grupa Wagnera, otwarcie zwrócił się przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu.

Twierdził, że armia rosyjska zaatakowała jeden z obozów najemników i poprzysiągł zemstę ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu i szefowi Sztabu Generalnego Walerijowi Gierasimowowi.

W ciągu kilku godzin konflikt przerodził się w otwarty kryzys militarny. Uzbrojeni najemnicy ruszyli w kierunku Moskwy. Wieczorem 24 czerwca pochód został zatrzymany. Kilka miesięcy później Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej.

Dziennikarze śledczy ujawnili w ostatnich miesiącach inne rozmowy Szijjarto z rosyjskimi urzędnikami, podczas których omawiano m.in. usuwanie z list sankcyjnych UE wskazanych przez Moskwę osób.





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