"Jeżeli będziesz potrzebować". Minister Orbana miał ofertę dla Rosji

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych w rządzie Viktora Orbana, dzwonił do Siergieja Ławrowa z ofertą pomocy w trakcie buntu Jewgienija Prigożyna - ujawnił portal śledczy VSquare. Węgierski polityk dopytywał zarówno o sytuację polityczną w Rosji, jak i prywatną swojego odpowiednika. Wcześniej media informowały o rozmowach Moskwy i Budapesztu w kontekście list sankcyjnych UE.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Były minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.
Węgry - Rosja. Rząd Viktora Orbana konsultował się z Moskwą. Nowa rozmowaAnadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Dziennikarze śledczy ujawnili transkrypcje i nagrania rozmów Petera Szijjarto z Siergiejem Ławrowem.
  • 24 czerwca 2023 roku Szijjarto rozmawiał z Ławrowem, dopytując o sytuację podczas buntu Grupy Wagnera oraz oferował pomoc.
  • Śledczy informują także o innych rozmowach Szijjarto z przedstawicielami Rosji, dotyczących usuwania z list sankcyjnych UE osób wskazanych przez Moskwę.
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Transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z Ławrowem i innymi rosyjskimi urzędnikami zostały pozyskane i potwierdzone przez konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK).

Węgry - Rosja. Peter Szijjarto oferował pomoc w czasie buntu Prigożyna?

"Dzień dobry, chciałem się tylko dowiedzieć, czy sytuacja jest pod kontrolą i czy wszystko u ciebie w porządku?" - zapytał na początku przeprowadzonej 24 czerwca 2023 roku rozmowy Szijjarto.

"Absolutnie pod kontrolą, prezydent powiedział wszystko, co trzeba. Proszę się nie martwić, będziemy kontrolować sytuację" - odpowiedział Ławrow.

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Szijjarto chciał się także dowiedzieć, czy władze powstrzymały marsz Grupy Wagnera na Moskwę i upewniał się, czy informacje o opuszczeniu stolicy przez prezydenta i premiera są fałszywe. Ławrow uspokajał szefa węgierskiej dyplomacji i zapewniał o kontrolowaniu sytuacji przez Moskwę.

Szijjarto zapytał następnie, czy u Ławrowa "osobiście wszystko w porządku". "Absolutnie. Jak najbardziej" - odpowiedział Rosjanin. Węgierski minister zaznaczył następnie, że "jeśli kiedykolwiek będzie czegoś potrzebował, powinien dać mu znać". Ławrow, zgodnie z informacjami dziennikarzy, zaśmiał się, odpowiadając: "Niczego nie potrzebuję. Nie ma problemu. Dziękuję za telefon".

Rząd Viktora Orbana konsultował się z Rosją. Nowa rozmowa

Dzień przed rozmową Prigożyn, lider prywatnej organizacji paramilitarnej Grupa Wagnera, otwarcie zwrócił się przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. 

Twierdził, że armia rosyjska zaatakowała jeden z obozów najemników i poprzysiągł zemstę ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu i szefowi Sztabu Generalnego Walerijowi Gierasimowowi.

W ciągu kilku godzin konflikt przerodził się w otwarty kryzys militarny. Uzbrojeni najemnicy ruszyli w kierunku Moskwy. Wieczorem 24 czerwca pochód został zatrzymany. Kilka miesięcy później Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej.

Dziennikarze śledczy ujawnili w ostatnich miesiącach inne rozmowy Szijjarto z rosyjskimi urzędnikami, podczas których omawiano m.in. usuwanie z list sankcyjnych UE wskazanych przez Moskwę osób.

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