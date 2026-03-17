W skrócie 20-letni polski narciarz zginął w wyniku lawiny na lodowcu Presena na północy Włoch.

Do wypadku doszło, gdy jeździł poza wyznaczoną trasą razem z bratem; drugiemu z narciarzy nic się nie stało.

Podjęto akcję ratunkową z udziałem helikoptera, zespołu ratowniczego i psa lawinowego, ale ostatecznie narciarz zmarł w szpitalu.

Do wypadku doszło we Włoszech na lodowcu Presena, znajdującym się na granicy między prowincją Brescia w Lombardii a Trydentem - wyjaśnił dziennik "La Repubblica" na stronie internetowej.

Polski 20-letni narciarz został porwany i zasypany przez lawinę, kiedy zjeżdżał z bratem żlebem tuż obok trasy narciarskiej na wysokości około 2700 metrów nad poziomem morza.

Włochy. Narciarz z Polski został porwany i zasypany przez lawinę

Alarm podnieśli inni narciarze obecni w pobliżu i żołnierze z oddziału alpejskiego, pełniący służbę w rejonie stoku narciarskiego.

Gdy na miejsce dotarło dwóch ratowników górskich, zastali brata ofiary, który próbował odkopać poszkodowanego spod śniegu.

Natychmiast powiadomiono centralę ratunkową, która wysłała helikopter z zespołem ratowniczym i psem lawinowym. Młody narciarz został wydobyty spod śniegu nieprzytomny, w stanie zatrzymania krążenia.

Lodowiec Presena. Bracia jeździli na nartach poza wyznaczoną trasą

Ratownicy rozpoczęli reanimację, a po dotarciu zespołu medycznego 20-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Trydencie, gdzie trafił w stanie krytycznym. Zmarł wkrótce po przybyciu do szpitala.

- Obaj mieli standardowy sprzęt, ale znajdowali się poza trasą. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, brat ofiary zdołał już odnaleźć go i udrożnić drogi oddechowe, ale od razu było jasne, że stan chłopaka jest bardzo ciężki - wyjaśnił cytowany przez gazetę radny z pobliskiej gminy Ponte di Legno, Andrea Zampatti.

- Ratownicy ruszyli na pomoc natychmiast, bo żleb, w którym jechali narciarze, znajduje się bardzo blisko tras, zaś obsługa wyciągów widziała całe zdarzenie. Niestety nie dało się nic zrobić - dodał.

Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą karabinierzy, czyli włoska żandarmeria wojskowa.

