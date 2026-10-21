W skrócie Sekretarz generalny Organizacji o Bezpieczeństwie Zbiorowym wyraził zaniepokojenie rosnącą obecnością wojsk NATO oraz rozbudową fortyfikacji w Polsce i krajach bałtyckich.

Polska rozwija umocnienia i zapory na granicy polsko-białoruskiej, co spotyka się z krytyką ze strony władz w Mińsku.

Organizacja o Bezpieczeństwie Zbiorowym została utworzona jako regionalny sojusz wojskowy na bazie układu z Taszkentu, a jej główną siłą jest Rosja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Niedawno odwiedziłem niektóre odcinki granicy białorusko-polskiej i białorusko-litewskiej na zaproszenie Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi. Planuję ponownie odwiedzić jeden z tych ostatnich odcinków w listopadzie - poinformował na środowej konferencji prasowej Taalatbek Masadykow, sekretarz generalny Organizacji o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Jego słowa cytuje TASS.

Polskie zapory pod okiem "rosyjskiego NATO". "Jesteśmy zaniepokojeni"

- Oczywiście wszyscy jesteśmy zaniepokojeni rosnącą liczbą wojsk NATO i ich rozmieszczeniem w Polsce i republikach bałtyckich. Trwają intensywne prace nad umocnieniami. Uważnie je monitorujemy - oświadczył Masadykow.

Podkreślił, że ODKB zauważa te kwestie i podnosi je w rozmowach ze swoimi partnerami.

Wypowiedź Masadykowa odnosi się m.in. do rozbudowywania przez Polskę zapory fizycznej w ramach programu Tarcza Wschód. Docelowo ma powstać nowoczesna, ciągnąca się przez 700 km, fortyfikacja na wschodniej i północnej granicy kraju z Rosją i Białorusią.

Obecnie na granicy z Białorusią stoi linia umocnień o długości 186 km i wysokości ponad 5,5 m. Jednocześnie Mińsk rozwija własne fortyfikacje na granicy z Polską i Litwą, w tym tzw. Linię Chrenina.

Białoruskie władze wielokrotnie krytykowały budowane przez Warszawę zapory, twierdząc m.in., że wpływają one na ekosystem Puszczy Białowieskiej.

Sojusz wojskowy pod przewodnictwem Rosji. Czym jest ODKB?

ODKB to regionalny sojusz wojskowy utworzony w 2002 r. Powstał na bazie układu z Taszkentu z 1992 r. w celu utrzymania rosyjskiej dominacji na byłych obszarach Związku Radzieckiego. Liderem bloku i główną siłą jest Moskwa, a w jego składzie znajdują się również Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

W przeszłości do ODKB należały również Azerbejdżan, Gruzja oraz Uzbekistan, jednak opuściły struktury sojuszu. Ponadto zawieszono członkostwo Armenii, co ma związek z pogarszającymi się relacjami tego państwa z Moskwą.

W 2022 r. podczas protestów w Kazachstanie ODKB wysłała do tego państwa jednostki wojskowe pod przewodnictwem Rosji. W oficjalnych przekazach Moskwy i pozostałych członków sojuszu żołnierze tłumiący manifestacje byli nazywani "siłami pokojowymi".



