W skrócie Gen. Alexus Grynkewich podczas Warsaw Security Forum podkreślił gotowość NATO do natychmiastowej obrony w przypadku ataku.

Szef sił sojuszniczych w Europie przedstawił strategię, będącą wspólną wizją odstraszania przeciwników i obrony państw NATO.

Grynkewich zaznaczył, że Sojusz wykorzysta wszystkie dostępne siły, aby skutecznie "blokować, tępić i niszczyć" przeciwnika.

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Alexus Grynkewich, szef sił sojuszniczych w Europie, ocenił, że konflikt nie jest nieuchronny ani bliski. Przedstawiona przez niego "teoria zwycięstwa" nie jest stricte planem wojskowym. To wspólna wizja państw NATO odnośnie do tego, jak skutecznie odstraszać przeciwników i się przed nimi bronić.

Generał podkreślił, że 32 państwa NATO wspólnie przyjęły Koncepcję Odstraszania i Obrony Obszaru Euroatlantyckiego. Na niej oparta jest strategia działania w przypadku ataku opracowana przez Grynkewicha. Nie bez znaczenia pozostają także doświadczenia zebrane podczas wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

"Teoria zwycięstwa" NATO. "Jesteśmy gotowi walczyć"

Grynkewich zaznaczył, że NATO nie zostanie zaskoczone ze względu na przewagę wywiadowczą i jest w stanie dostrzec każdy zbliżający się atak. Dodał, że to pozwoli na szybkie rozmieszczenie wojsk i uniemożliwienie zajęcia terytorium.

- Jeśli zostaniemy zaatakowani, jesteśmy gotowi walczyć dziś w nocy, ale nie popadamy w samozadowolenie. Będziemy nadal przygotowywać się i ćwiczyć każdego dnia, a jutro będziemy jeszcze bardziej gotowi, pojutrze zaś - jeszcze bardziej - powiedział Grynkewich podczas Warsaw Security Forum.

Szef sił NATO w Europie wyjaśnił, że w pierwszej fazie wojska lądowe będą blokować ataki przeciwnika. - Jeśli będzie trzeba, złamiemy siły wroga - dodał. Podkreślił, że Sojusz wykorzysta siły lotnicze, marynarkę, siły kosmiczne i cybernetyczne, by uniemożliwić wrogowi utrzymanie terenu.

- Jesteśmy gotowi blokować, tępić i niszczyć. Nasze siły zbrojne na wschodniej flance będą demonstrować swoje zdolności - zapewnił Grynkewich. - Stoimy tu razem, w Polsce, silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni w naszej wspólnej wizji. Jeżeli walka przyjdzie do nas, wiemy, że ją wygramy - powiedział.