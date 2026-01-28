W skrócie Marco Rubio ostrzegł, że Delcy Rodriguez może spotkać ją los Maduro, jeśli nie spełni żądań USA.

Amerykańscy komandosi zatrzymali Nicolasa Maduro i jego żonę 3 stycznia, przewożąc ich do Nowego Jorku.

Donald Trump domaga się, by Rodriguez wspierała amerykańskie firmy naftowe i odrzuca wsparcie dla Marii Coriny Machado.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ostrzegł, że zastępczynię obalonego na początku stycznia prezydenta Wenezueli może spotkać taki sam los, jeśli nie spełni ona amerykańskich życzeń.

- Delcy Rodriguez, który była wiceprezydentem, a obecnie pełni obowiązki prezydenta, doskonale zna los Maduro - powiedział Rubio w trakcie trwania senackiej komisji. - Wierzymy, że jej własny interes pokrywa się z realizacją naszych kluczowych celów - dodał amerykański sekretarz stanu.

"Jesteśmy gotowi użyć siły". Marco Rubio ostrzega Wenezuelę

- Nie miejcie złudzeń, jak stwierdził prezydent, jesteśmy gotowi użyć siły, aby zapewnić maksymalną współpracę, jeśli inne metody zawiodą - powiedział Rubio, odnosząc się do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Rubio, który pełnił niegdyś funkcję senatora, zgodził się zeznawać przed komisją po tygodniach oskarżania administracji Trumpa o wprowadzanie w błąd ustawodawców oraz przekroczenie uprawnień poprzez użycie siły.

Amerykańscy komandosi przeprowadzili 3 stycznia operację, mającą na celu pojmanie Nicolasa Maduro oraz jego żony.

Wenezuelski przywódca był określany w Białym Domu jako wróg. Para została przetransportowana do Nowego Jorku, by stanąć przed amerykańskim sądem.

W przygotowanych zeznaniach Marco Rubio stanowczo bronił operacji, mówiąc, że Stany Zjednoczone "aresztowały dwóch narkohandlarzy" i nazwał Maduro "oskarżonym handlarzem narkotyków". Zaprzeczył, że ten jest legalną głową państwa.

- Wszystko to zostało osiągnięte bez utraty ani jednego amerykańskiego życia ani bez trwającej okupacji wojskowej - powiedział i dodał: - Historia ma niewiele przykładów, gdy tak wiele osiągnięto przy tak niewielkich kosztach.

Presja USA na władze Wenezueli. "Na korzyść firm naftowych"

Wenezuelscy urzędnicy twierdzą natomiast, że zginęło ponad 100 osób, zarówno Wenezuelczyków, jak i Kubańczyków, którzy bezskutecznie próbowali chronić Maduro.

Prezydent USA Donald Trump domaga się, by Rodriguez działała na korzyść amerykańskich firm naftowych. Kilka godzin po obaleniu Maduro amerykański przywódca wskazał, że woli działać poprzez wywieranie presji na nową prezydent, zamiast wzmacniać demokratyczną opozycję Wenezueli, odrzucając tym samym jej liderkę Marię Corinę Machado. Określił ją jako "bardzo miłą kobietę", która nie budziła "szacunku".

Bardziej przychylne głosy wobec Machado pojawiły po tym, jak opozycjonistka odwiedziła go w Białym Domu i wręczyła mu medal Pokojowej Nagrody Nobla. Machado odznaczona została pod koniec zeszłego roku.

Trump wielokrotnie wyrażał chęć otrzymania Pokojowego Nobla, wywierając presję w tej sprawie i podkreślając swoje propokojowe wysiłki.

Źródła: AFP, "Le Figaro"

