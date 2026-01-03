W skrócie Liderka opozycji Maria Corina Machado domaga się przekazania władzy kandydatowi opozycji Edmundo Gonzalezowi Urrutii po usunięciu Nicolasa Maduro przez wojska USA.

Machado podkreśla gotowość opozycji do przejęcia władzy, uwolnienia więźniów politycznych i odbudowy kraju, apelując o mobilizację społeczną.

Donald Trump wyklucza Machado jako liderkę, sugerując, że Wenezuelą może zarządzać wiceprezydentka Delcy Rodriguez wyznaczona przez Maduro, pod ścisłą kontrolą USA.

W komunikacie zamieszczonym na platformie X Maria Corina Machado, która w 2025 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, oceniła, że Maduro został usunięty, ponieważ nie chciał dobrowolnie oddać władzy w negocjacjach z USA. "Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu" - napisała.

Atak USA w Wenezueli. Machado: Jesteśmy gotowi przejąć władzę

Opozycjonistka przypomniała o wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku, powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata, czyli Gonzaleza.

Oceniła przy tym, że legalny prezydent "powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy, którzy się na nie składają".

"Dziś jesteśmy gotowi, by (...) przejąć władzę. Pozostańmy czujni, aktywni i zorganizowani, aż Transformacja Demokratyczna się zmaterializuje. Przemiana, która potrzebuje nas wszystkich" - napisała Machado.

Donald Trump: Machado nie ma poparcia obywateli

Prezydent USA Donald Trump stwierdził z kolei, że sama Maria Corina Machado raczej nie ma szans na objęcie władzy w kraju. - Myślę, że byłoby jej bardzo ciężko zostać przywódczynią. Nie ma wystarczającego poparcia i szacunku w kraju - stwierdził amerykański prezydent.

Jak nadmienił, jest ona "bardzo miłą kobietą, ale nie ma wystarczającego szacunku". Przekazał również, że nie kontaktował się z Machado od momentu schwytania Maduro. Jednocześnie stwierdził, że przyszłą przywódczynią kraju mogłaby zostać wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez.

- Ona właśnie została zaprzysiężona, ale, jak wiecie, została wybrana przez Maduro. Marco Rubio właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby uczynić Wenezuelę ponownie wielką. Odbyła długą rozmowę z Marco i powiedziała: "Zrobimy cokolwiek zechcecie" - dodał.

Prezydent USA zaznaczył jednak, że Wenezuelą rządzić będzie "grupa" wybrana przez Amerykanów i wkrótce ogłosi nazwiska urzędników, jacy przejmą władze. Zagroził przy tym, że siły Stanów Zjednoczonych pozostaną na miejscu i mogą przeprowadzić kolejny atak, jeśli będzie to konieczne, by obecni członkowie reżimu spełnili żądania. Trump stwierdził, iż członkowie jego gabinetu będą współpracować z Wenezuelczykami, by "upewnić się, że Wenezuela jest w dobrym stanie".

