W skrócie Czarnogóra traktuje szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej jako okazję, by podkreślić swoje aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej.

Premier Milojko Spajić podkreśla, że kraj jest najbardziej rozwiniętym instytucjonalnie kandydatem oraz już używa euro.

Unia Europejska liczy obecnie 27 członków. Ostatnie rozszerzenie odbyło się w 2013 roku o Chorwację, z kolei 2016 roku UE opuściła Wielka Brytania.

Szef rządu Czarnogóry zauważył, że szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej jest "szczególnie doskonałą platformą" dla krajów, które jeszcze nie są członkami UE.

Czarnogóra 28. członkiem UE? Negocjacje trwają prawie 15 lat

- Czarnogóra jest liderem. Jesteśmy krajem kandydującym i wierzę, że to również kolejna wspaniała okazja dla mnie i mojego kraju, aby raz jeszcze podkreślić nasze silne pragnienie, aby zostać 28. członkiem UE do 2028 roku -- powiedział Spajić, cytowany przez "Europejskiej Prawdy".

Dodał, że chce zaapelować do przywódców UE o rozpoczęcie przygotowań do traktatu akcesyjnego dla Czarnogóry.

- Czarnogóra rozpoczęła negocjacje w 2012 roku, więc trwają one już prawie 15 lat. Jesteśmy małym krajem, członkiem NATO, w pełni dostosowujemy naszą politykę zagraniczną do polityki UE. Używamy już euro, jesteśmy najbardziej rozwiniętym instytucjonalnie krajem kandydującym - dodał Spajić.

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2008 roku. Status państwa-kandydata otrzymała w czerwcu 2010 r., a negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2012 r.

Chociaż kraj nie jest członkiem strefy euro, to używa wspólnej europejskiej waluty - Czarnogóra przyjęła euro w 2002 roku, zastępując markę niemiecką.

Unia Europejska. Rozszerzenia wspólnoty i brexit

Unia Europejska jako gospodarczo-polityczna wspólnota państw demokratycznych została utworzona w 1993 roku.

Początkowo w skład unii wchodziło 15 państw członkowskich, jednak na mocy późniejszych traktatów akcesyjnych liczba ta sukcesywnie się zwiększała.

Największe rozszerzenie nastąpiło 1 maja 2004 roku, kiedy do Wspólnoty dołączyło 10 krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

W 2007 roku do UE wstąpiły Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku - Chorwacja.

Aktualnie członkami unii jest 27 krajów, ponieważ w 2016 roku Wielka Brytania podjęła decyzję opuszczeniu wspólnoty. Do "Brexitu" doszło 21 stycznia 2020 roku.

