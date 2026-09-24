W skrócie Donald Trump zadeklarował, że jest dużym przyjacielem Polaków oraz podziękował Karolowi Nawrockiemu za przekazaną tablicę od Polaków.

Prezydent USA podkreślił znaczenie wkładu Polonii Amerykańskiej w historię Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump wyraził uznanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego i zapowiedział umieszczenie tablicy upamiętniającej 250-lecie powstania Ameryki na Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych.

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- Jestem wielkim przyjacielem Polaków - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej - organizacji zrzeszającej Amerykanów polskiego pochodzenia.

- To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki - powiedział prezydent w przesłaniu wyświetlonym gościom wydarzenia.

- Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci, jak wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista - dodał Trump.

Jak podkreślił, od wojny o niepodległość po dzisiejsze czasy polsko-amerykańscy patrioci pomagają Amerykanom zdobywać wolność i bronić jej.

Trump zwrócił się do Polaków. Podziękował prezydentowi Nawrockiemu

Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej "niezwykłe wsparcie" w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. - To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli - oznajmił Trump.

- Teraz z państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny - oświadczył prezydent, odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu.

- Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał - dodał prezydent.

Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była "największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat". - Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę - wyznał.

- I chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od narodu polskiego, upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych - dodał.

- Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu Polonii Amerykańskiej i dla narodu polskiego - powiedział.

Goście czwartkowego wydarzenia mogli zobaczyć podarowaną USA przez Polskę tablicę.



