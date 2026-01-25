"Jestem przekonany, że nie myślał o Polsce". Nawrocki jasno o słowach Trumpa

W skrócie Karol Nawrocki skomentował słowa Donalda Trumpa dotyczące udziału żołnierzy NATO w Afganistanie, podkreślając, że prezydent USA docenia polskich żołnierzy.

Spotkanie prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy dotyczyło współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz kwestii negocjacji pokojowych związanych z wojną w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy zaapelował o zatrzymanie eksportu rosyjskiej ropy, a prezydent Litwy zwrócił uwagę na brak realnych zobowiązań Rosji do pokoju.

Karol Nawrocki skomentował słowa prezydenta Trumpa w odpowiedzi na pytanie dziennikarza po zakończeniu spotkania z prezydentami Ukrainy i Litwy.

- Wiem, jak wyglądał udział żołnierzy polskich w misjach w Afganistanie i w Iraku. Jak bardzo my możemy liczyć i nasi sojusznicy mogą liczyć na polskich żołnierzy. Wie o tym także prezydent Trump - stwierdził Nawrocki.

Prezydent zauważył, że Donald Trump wielokrotnie podkreślał wartości polskich żołnierzy, tak w bezpośrednich rozmowach, jak i w trakcie wypowiedzi publicznych.

Karol Nawrocki skomentował słowa Trumpa. Chodzi o Afganistan

Jak podkreślił Nawrocki, ostatnie spotkanie z nim Trump zakończył słowami "great warriors", określając w ten sposób polskich żołnierzy. W jego ocenie prezydent USA "ma świadomość, że polski żołnierz jest zawsze tam, gdzie jest interes Rzeczpospolitej i NATO".

- Jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy "great warriors", wielokrotnie to powtarzając - dodał.

Prezydent Polski poinformował także, że kontaktował się z "najwyższymi oficerami" USA, wśród których także widoczny jest "szacunek dla polskiego żołnierza".

- Największe larum w całej tej sytuacji po niedookreślonych słowach prezydenta Trumpa podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami albo polskimi parlamentarzystami, albo polskimi celebrytami. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja wywoła też narodową refleksję o tym, że mundur polskiego żołnierza jest święty i w Polsce i na całym świecie - zakończyła głowa polskiego państwa.

Kilka dni wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych wzbudził oburzenie wśród członków NATO bagatelizując udział żołnierzy z tych państw w konflikcie w Afganistanie.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził Trump.

Spotkanie Polska - Litwa - Ukraina. Głównym tematem wojna w Ukrainie

Wypowiedź Karola Nawrockiego miała miejsce po zakończeniu spotkania z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą. W jego trakcie prezydent Ukrainy podzielił się najnowszymi informacjami w sprawie negocjacji pokojowych.

- Podczas spotkania rozmawialiśmy o naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Poinformowałem Gitanasa i Karola o wynikach rozmów w Emiratach. Mam nadzieję, że USA nie będą zmniejszać nacisków na Rosję - powiedział prezydent Zełenski.

Prezydent Ukrainy położył nacisk przede wszystkim na kwestię sankcji na rosyjską ropę, zaznaczając że jej eksport "należy zatrzymać".

- I chciałbym za to podziękować wam wszystkim, przyjaciołom w Europie, wszystkim tym, którzy nam pomagają. Jeszcze raz dziękuję Litwie, dziękuję Polsce - zakończył.

Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą

Na kwestię zagrożenia ze strony Rosji i toczących się negocjacji zwrócił uwagę także prezydent Karol Nawrocki. Polityk podziękował prezydentowi Zełenskiemu za przekazanie najnowszych informacji.

- Informacje z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na froncie, jak wygląda proces negocjacyjny, daje wiele argumentów do dyskusji w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo - zauważył.

- Rosja po raz kolejny unika podjęcia realnych zobowiązań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju i odrzuca zawieszenie broni jako niezbędny warunek do jego osiągnięcia - stwierdził z kolei Nauseda.

