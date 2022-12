Jest zgoda USA na sprzedaż Polsce czołgów M1A1 Abrams

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 116 czołgów M1A1 Abrams, a także powiązanego sprzętu na szacowaną kwotę 3,75 mld dolarów - poinformowała we wtorek należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Nowe czołgi mają wypełnić lukę po wozach, które zostały przekazane Ukrainie. "Za nami kolejny krok na drodze do zwiększania pancernego potencjału Sił Zbrojnych RP" - skomentował decyzję szef MON Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Czołgi M1A1 Abrams / MARK WILSON GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP / AFP