W skrócie Port w Kłajpedzie zostanie przystosowany do przyjmowania okrętów NATO dzięki zatwierdzonej pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Inwestycja dotyczy terminalu położonego ponad 50 kilometrów na północ od granicy z rosyjską enklawą kaliningradzką i blisko wschodniej granicy UE i NATO.

Według wiceprezesa EBI projekt modernizacji portu w Kłajpedzie wyraźnie odzwierciedla aktualne priorytety Unii Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O planach modernizacyjnych poinformował portal Kyiv Independent, donosząc, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził we wtorek, że pożyczkę w wysokości 100 milionów euro. Środki te mają zostać przeznaczone na dostosowanie portu w Kłajpedzie nad Morzem Bałtyckim do przyjmowania okrętów NATO.

Jak zwraca uwagę portal, terminal ten wyróżnia się położeniem - mieści się on na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, niewiele ponad 50 kilometrów na północ od rosyjskiej enklawy kaliningradzkiej i niedaleko wschodniej granicy UE i NATO.

Nowy projekt na horyzoncie. Ma usprawnić logistykę obrony wschodniej flanki NATO

Dopracowanie portu dla statków wycieczkowych w taki sposób, by mogły cumować w nim jednostki NATO ma usprawnić logistykę obrony wschodniej flanki NATO i - zdaniem wiceprezesa EBI projekt doskonale obrazuje kierunek, jaki obrała Unia Europejska.

"Niewiele projektów tak wyraźnie ilustruje priorytety Europy jak port w Kłajpedzie" - powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Karl Nehammer, cytowany przez Kyiv Independent.

Reprezentowany przez niego podmiot udziela bowiem pożyczek właśnie w ramach UE. W ubiegłym roku środki, jakimi dysponuje bank, zostały zwiększone tak, by Europa mogła z pomocą EBI wzmacniać swoje zdolności obronne.

NATO wzmacnia siły w obszarze Bałtyku

Plany wobec portu w Kłajpedzie wpisują się szerszą europejską narrację, kładącą nacisk na wspieranie obronności wschodniej flanki NATO. Wagę wspólnych działań Sojuszu podkreślał we wtorek minister obrony Litwy we wpisie w mediach społecznościowych.

"Wspólne działania państw NATO i wszystkich służb przynoszą właściwe rezultaty i pomagają zapewnić nam bezpieczeństwo" - podkreślił Robertas Kaunas.

Szef resortu odniósł się w ten sposób do incydentu, jaki miał miejsce na terenie Litwy w nocy z poniedziałku na wtorek. Według tamtejszych służb obcy dron wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju od strony Białorusi i został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach w środkowej części kraju.

"Według ostatnich danych wykryto ładunek wybuchowy. Saperzy go zneutralizowali" - przekazał następnie Kaunas.

Źródło: Kyiv Independent



