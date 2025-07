Według amerykańskiego prezydenta rosyjski przywódca "jest zaniepokojony" możliwymi kolejnymi sankcjami i "zdaje sobie sprawę", że mogą one zostać wprowadzone.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po rozmowie obu przywódców mówił, że Rosja wolałaby osiągnąć swoje cele w Ukrainie środkami politycznymi i dyplomatycznymi, ale nie powstrzyma to "specjalnej operacji wojskowej". W ten sposób Moskwa nazywa wojnę przeciwko Ukrainie.

W piątek Trump na pokładzie samolotu Air Force One powiedział też, że podczas rozmowy telefonicznej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omawiał możliwość wysłania rakiet obrony powietrznej Patriot do Ukrainy .

We wtorek Biały Dom poinformował o wstrzymaniu przekazywania Kijowowi części pocisków do systemów obrony powietrznej. Jak powiedziała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".