Greccy strażacy wciąż starają się dogasić niebezpieczny pożar, który wybuchł we wtorek w regionie Koryntia w środkowej Grecji . Ogień szybko się rozprzestrzeniał, a z powodu ciężkiego terenu trudno było go ugasić. Pojawiają się relacje mieszkańców, którzy musieli opuścić swoje domy . Śledczy badają również przyczyny powstania pożaru. Mają już podejrzanych.

Płomienie pojawiły się we wtorek po południu , nieopodal wioski Mosia , na terenie jednostki regionalnej Koryntia na półwyspie Peloponez .

Żywioł zniszczył co najmniej siedem domów i uszkodził trzy kolejne w wiosce Kastania. Był to jeden z zamieszkanych terenów, które trzeba było ewakuować. Lokalni mieszkańcy opowiedzieli serwisowi Ekathimerini o tym, co przeżyli w nocy: