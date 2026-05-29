Jest porozumienie Węgier z UE. Miliardy euro popłyną do Budapesztu
Premier Węgier Peter Magyar ogłosił w piątek, że Węgry osiągnęły "polityczne porozumienie" z Unią Europejską w sprawie uwolnienia 16,4 mld euro z zamrożonych wcześniej funduszy UE. W ocenie szefa węgierskiego rządu odblokowane fundusze mogą znacznie "pobudzić węgierską gospodarkę".
W skrócie
- Węgry uzgodniły z Unią Europejską odblokowanie 16,4 mld euro z wcześniejszych funduszy UE.
- Komisja Europejska powiązała dostęp Węgier do funduszy z reformami dotyczącymi niezależności sądownictwa i walki z korupcją, a Węgry przystąpiły do Prokuratury Europejskiej.
- Rząd Węgier ma czas do 31 sierpnia na złożenie wniosku o środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszy z siedmioletniego budżetu UE.
"Historyczne porozumienie", jak określił je Peter Magyar, zostało osiągnięte po rozmowach w Brukseli premiera Węgier z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
Peter Magyar wyjaśnił, że chodzi o uwolnienie około 6000 mld forintów (ok. 16,4 mld euro) z zasobów UE, co stanowi około 13 proc. węgierskiego PKB.
Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do unijnych funduszy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją.
Magyar podkreślił, że Węgry spełniły, a w niektórych obszarach nawet przekroczyły, wymogi Brukseli w tej kwestii.
Jako przykład takich działań podał decyzję o przystąpieniu Węgier do Prokuratury Europejskiej (EPPO), co ma być jednym z elementów działań rządu na rzecz walki z korupcją.
EPPO odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Należy do niej 24 z 27 państw unijnych, w tym Polska.
Pieniądze z UE w kampanii. Magyar spełnił swoją obietnicę
Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do łącznie ok. 17 mld euro z pieniędzy unijnych.
Większość tych środków - 10,4 mld euro - pochodzi z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Suma dzieli się na 6,5 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji i 3,9 mld euro w formie pożyczek.
Pozyskanie tych pieniędzy było jedną z głównych kampanijnych obietnic Petera Magyara, a po przejęciu władzy na Węgrzech wielokrotnie powtarzał on, że jest to priorytet jego gabinetu.
Rząd Węgier ma czas do 31 sierpnia na złożenie wniosku o te środki.
Pozostałe kilka miliardów to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów.