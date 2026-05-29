W skrócie Węgry uzgodniły z Unią Europejską odblokowanie 16,4 mld euro z wcześniejszych funduszy UE.

Komisja Europejska powiązała dostęp Węgier do funduszy z reformami dotyczącymi niezależności sądownictwa i walki z korupcją, a Węgry przystąpiły do Prokuratury Europejskiej.

Rząd Węgier ma czas do 31 sierpnia na złożenie wniosku o środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszy z siedmioletniego budżetu UE.

"Historyczne porozumienie", jak określił je Peter Magyar, zostało osiągnięte po rozmowach w Brukseli premiera Węgier z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Historyczne porozumienie". Miliardy euro popłyną na Węgry

Peter Magyar wyjaśnił, że chodzi o uwolnienie około 6000 mld forintów (ok. 16,4 mld euro) z zasobów UE, co stanowi około 13 proc. węgierskiego PKB.

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do unijnych funduszy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją.

Magyar podkreślił, że Węgry spełniły, a w niektórych obszarach nawet przekroczyły, wymogi Brukseli w tej kwestii.

Jako przykład takich działań podał decyzję o przystąpieniu Węgier do Prokuratury Europejskiej (EPPO), co ma być jednym z elementów działań rządu na rzecz walki z korupcją.

EPPO odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Należy do niej 24 z 27 państw unijnych, w tym Polska.

Pieniądze z UE w kampanii. Magyar spełnił swoją obietnicę

Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do łącznie ok. 17 mld euro z pieniędzy unijnych.

Większość tych środków - 10,4 mld euro - pochodzi z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Suma dzieli się na 6,5 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji i 3,9 mld euro w formie pożyczek.

Pozyskanie tych pieniędzy było jedną z głównych kampanijnych obietnic Petera Magyara, a po przejęciu władzy na Węgrzech wielokrotnie powtarzał on, że jest to priorytet jego gabinetu.

Rząd Węgier ma czas do 31 sierpnia na złożenie wniosku o te środki.

Pozostałe kilka miliardów to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów.





