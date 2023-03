Nyke Slawik oraz Tessa Ganserer przeszły do historii jako dwie pierwsze wyoutowane transpłciowe parlamentarzystki w Niemczech. Pierwsza z nich ma silne związki z naszym krajem, ponieważ stąd pochodzi część jej rodziny.

W rozmowie z Deutsche Welle posłanka wyjaśniła, że jej ojciec urodził się w katolickiej, konserwatywnej rodzinie. Slawik opisała, że gdy w wieku 17 lat dokonała coming outu, jej tata zareagował pytaniem: "Mam cię teraz uderzyć, czy co?".

- Na początku to go przerastało, ale bardzo szybko zainteresował się sytuacją osób transpłciowych i wspierał mnie, co mnie zaskoczyło. Bardzo się wtedy bałam - powiedziała posłanka w rozmowie z niemiecką stacją.

Parlamentarzystka opisała także, że w ostatnich latach kontakt z rodziną w Polsce znacznie osłabł. Ciągle ma jednak kontakty polityczne z naszym krajem, ponieważ jest członkinią polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu.

Niemiecka transposłanka odpowiedziała Jarosławowi Kaczyńskiemu

W wywiadzie Nyke Slawik zabrała także głos na temat słów Jarosława Kaczyńskiego na temat osób trans. Dziennikarze przytoczyli wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który twierdził, że to moda z Zachodu. "Nie Władysław, tylko Zosia, a jutro może znowu Władysław" - mówił Jarosław Kaczyński na jednym z wystąpień.

Niemiecka parlamentarzystka oceniła, że niezależnie od przynależności płciowej, "wszyscy jesteśmy częścią społeczeństwa", a przykład, o którym mówił Jarosław Kaczyński, jest "oderwany od rzeczywistości" - Osoby transpłciowe rodzą się ze swoją tożsamością. To nie jest tak, że ktoś spontanicznie zdecyduje się na korektę płci - podkreśliła Nyke Slawik.

- Takie twierdzenia to godna pożałowania próba urabiania opinii publicznej przeciwko nam i zdobywania głosów. Zachód nie wymyślił bycia trans. Lesbijki, geje, osoby biseksualne czy transpłciowe są wszędzie na świecie i zawsze istniały - dodała parlamentarzystka w rozmowie z Deutsche Welle.

Posłanka stwierdziła, że chciałaby powiedzieć także Kaczyńskiemu, że osoby transpłciowe niejednokrotnie cierpią. Są bowiem codziennie obrzucane obelgami w internecie i na ulicy, dostają także listy z pogróżkami. Nyke Slawik przytoczyła statystyki, z których wynika, że osoby trans narażone są na wyższe ryzyko utraty pracy, dachu nad głową i mają mniejsze szanse zrobienia kariery.

- Bycie trans nie wiąże się z korzyściami, tylko wprost przeciwnie - z ogromnymi wyzwaniami. Jeśli ktoś decyduje się na tranzycję medyczną, hormony czy ewentualne operacje, to wszystko nadal nie jest proste - podsumowała członkini Zielonych.