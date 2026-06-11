Jest najmniejszą republiką świata. Mikropaństwo chce zmienić swoją nazwę

W skrócie Nauru na Pacyfiku rozważa zmianę nazwy na Naoero. Mieszkańcy mają zdecydować o propozycji w referendum.

Decyzja o zmianie nazwy jest związana z chęcią uhonorowania dziedzictwa narodowego, języka i tożsamości mieszkańców wyspy.

Według UNESCO język Nauru jest "poważnie zagrożony". Eksperci wskazują, że przywracanie rdzennych nazw miejscowych może wspierać ochronę języka.

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Najmniejsza republika świata może wkrótce wprowadzić dużą zmianę - informuje brytyjski "The Guardian".

"Nauru - powszechnie wymawiane Now-roo - stało się oficjalną nazwą wyspy, ponieważ jej rdzenna nazwa nie mogła być poprawnie wymawiana w językach obcych (...) Zmiana nastąpiła nie z naszego wyboru, ale dla wygody" - przekonują władze wyspiarskiego mikropaństwa położonego w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w Mikronezji.

Tymczasem Naoero - wymawiane Now-ero - to termin używany przez Nauruańczyków w ich własnym języku.

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Po tym, jak parlament Nauru przyjął propozycję bez sprzeciwu, mieszkańcy wyspy, której populację szacuje się na 13 tys. osób, zagłosują w referendum, czy zmiana ma zostać oficjalnie wprowadzona.

Prezydent mikropaństwa na Pacyfiku David Adeang w styczniowym przemówieniu w parlamencie mówił, że zmiana ta "odda hołd dziedzictwu naszego narodu, naszemu językowi i naszej tożsamości".

Wyspiarski kraj położony jest około trzy tysiące kilometrów na północny wschód od Australii, w odległości około 42 kilometrów na południe od równika. Jest najmniejszą republiką na świecie, zarówno pod względem wielkości, która wynosi nieco ponad 21 kilometrów kwadratowych, jak i liczby ludności. To trzecie, po Watykanie i Monako, najmniejsze państwo na świecie.

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W 1798 roku zostało ochrzczone mianem "Pleasant Island" (ang. przyjemna wyspa), gdy dostrzegł ją brytyjski żeglarz, oczarowany jej pięknem i hojnością mieszkańców. Po aneksji wyspy przez Niemcy w 1888 roku, w oficjalnych dokumentach pojawiła się nazwa Nauru, choć używano również wariantów Nawodo i Navoda Onawero.

Kiedy w 1919 r. Australia przejęła administrowanie wyspą na mocy mandatu Ligi Narodów, zachowała pisownię Nauru. Nazwa przetrwała nawet po uzyskaniu niepodległości przez kraj w 1968 r. W 2001 r. Australia zaczęła wykorzystywać wyspę jako ośrodek detencyjny.

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Dla badaczy rdzennych nazw miejscowych takie zmiany nigdy nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii pisowni. Zoltán Grossman, profesor geografii i studiów nad rdzennymi Amerykanami w Evergreen State College w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że zmiana nazw od dawna była elementem sprawowania władzy kolonialnej.

- Zmiana nazw miejscowych była integralną częścią kolonializmu, mającą na celu wymazanie obecności rdzennej ludności - mówi badacz. - Nie chodzi tylko o same nazwy, ale o to, kto ma władzę, by je zmieniać - dodaje.

- W swej istocie dekolonizacja polega na samostanowieniu, a jednym z najbardziej podstawowych przejawów samostanowienia jest możliwość posługiwania się własnym językiem i używania nazw geograficznych swoich przodków - mówi z kolei Jordan Engel, założyciel Decolonial Atlas, projektu mającego na celu mapowanie i dokumentowanie rdzennych nazw miejscowych.

UNESCO oficjalnie klasyfikuje język Nauru - nauruański lub dorerin Naoero - jako "poważnie zagrożony". Chociaż Nauruańczycy posługują się nim w gronie rodziny i przyjaciół, nie jest on nauczany w szkołach.

Engel twierdzi, że zmiana nazwy na Naoero może pomóc chronić język dla przyszłych pokoleń. - Takie zmiany mogą odegrać ważną rolę w rewitalizacji języka i zachowaniu ciągłości kulturowej - wyjaśnia.





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