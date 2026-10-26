"Jest do bani". Trump uderzył w europejski kraj, padły skandaliczne słowa

Alicja Krause

Alicja Krause

Donald Trump nie kryje rozczarowania faktem, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla. Podczas wiecu Partii Republikańskiej w stanie Michigan stwierdził, że Norwegia jest "do bani". Szef tamtejszej dyplomacji przypomniał, że Komitet Noblowski jest niezależną instytucją.

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Donald Trump przemawia przy mównicy, w tle flagi Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump uderzył w Norwegię, poszło o Pokojową Nagrodę NoblaKOTARO NUMATA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUNAFP

W skrócie

  • Donald Trump podczas wiecu w Michigan skrytykował Norwegię, twierdząc, że kraj ten "jest do bani".
  • Amerykański przywódca stwierdził, że jego niechęć do Norwegii oraz Szwecji wynika z faktu, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.
  • Trump utrzymuje, że zasługuje na to wyróżnienie, argumentując, że doprowadził do zakończenia wielu konfliktów zbrojnych.
  • Norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide przypomniał, że Komitet Noblowski jest całkowicie niezależną instytucją.
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- Nie jestem zakochany w Norwegii. Szczerze mówiąc, Norwegia jest do bani. Norwegia stała się w zasadzie g... krajem - powiedział w niedzielę Donald Trump.

Amerykański przywódca dorzucił, że nie chce, aby ktokolwiek z tego kraju przyjeżdżał do USA. Republikanin nie życzy sobie również szwedzkich migrantów.

- Szwecja, Norwegia, raczej nie, bo nie dostałem Pokojowej Nagrody Nobla, mimo że doprowadziłem do zakończenia konfliktów. Więc nie chcę nikogo z Norwegii. Nie chcę mieć z Norwegią nic wspólnego - wytłumaczył.

Słowa padły podczas wiecu Partii Republikańskiej w Port Huron w stanie Michigan przed przyszłotygodniowymi wyborami uzupełniającym do Kongresu.

Trump zadeklarował, że chętnie przyjąłby do swojego kraju osoby z Danii. - To dobry kraj, naprawdę porządny kraj. Jeśli ktoś z Danii chciałby przyjechać do naszego kraju, jestem jak najbardziej za - powiedział.

Donald Trump liczył na Pokojową Nagrodę Nobla

Norweski Komitet Noblowski kilkukrotnie pominął Trumpa przy przyznawaniu Pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku wyróżnienie trafiło do południowoafrykańskiej prawniczki Navanethem "Navi" Pillay. Rok temu nagrodzona została María Corina Machado.

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Republikanin utrzymuje, że zasługuje na nagrodę. - Zakończyłem osiem wojen, a kolejne dwie zamierzam zakończyć - powiedział w czasie niedzielnego wystąpienia.

Wyznał, że na dwa tygodnie przed ogłoszeniem nazwiska laureata, był przekonany, że to on nim będzie. Rozmawiał o tym ze swoją żoną, Melanią Trump. - Powiedziałem: pierwsza damo, za dwa tygodnie dostanę Nagrodę Nobla i to będzie zaszczyt - przekazał.

Norwegia reaguje na słowa Trumpa. "Komitet Noblowski jest niezależny"

Kilka godzin po ogłoszeniu laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla amerykański Departament Stanu nałożył sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), w którym w przeszłości pracowała Navanethem "Navi" Pillay.

Trump stwierdził, że nagrodę "otrzymała kobieta, o której nikt nigdy nie słyszał". Pillay została wyróżniona za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego.

Do słów prezydenta USA odniósł się norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide. - On doskonale wie, że Komitet Noblowski jest niezależny. Przypomnieliśmy im o tym, gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, i tak jest nadal - powiedział.

Źródła: Reuters, "Newsweek", Politico

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