W skrócie
- Donald Trump podczas wiecu w Michigan skrytykował Norwegię, twierdząc, że kraj ten "jest do bani".
- Amerykański przywódca stwierdził, że jego niechęć do Norwegii oraz Szwecji wynika z faktu, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla.
- Trump utrzymuje, że zasługuje na to wyróżnienie, argumentując, że doprowadził do zakończenia wielu konfliktów zbrojnych.
- Norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide przypomniał, że Komitet Noblowski jest całkowicie niezależną instytucją.
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- Nie jestem zakochany w Norwegii. Szczerze mówiąc, Norwegia jest do bani. Norwegia stała się w zasadzie g... krajem - powiedział w niedzielę Donald Trump.
Amerykański przywódca dorzucił, że nie chce, aby ktokolwiek z tego kraju przyjeżdżał do USA. Republikanin nie życzy sobie również szwedzkich migrantów.
- Szwecja, Norwegia, raczej nie, bo nie dostałem Pokojowej Nagrody Nobla, mimo że doprowadziłem do zakończenia konfliktów. Więc nie chcę nikogo z Norwegii. Nie chcę mieć z Norwegią nic wspólnego - wytłumaczył.
Słowa padły podczas wiecu Partii Republikańskiej w Port Huron w stanie Michigan przed przyszłotygodniowymi wyborami uzupełniającym do Kongresu.
Trump zadeklarował, że chętnie przyjąłby do swojego kraju osoby z Danii. - To dobry kraj, naprawdę porządny kraj. Jeśli ktoś z Danii chciałby przyjechać do naszego kraju, jestem jak najbardziej za - powiedział.
Donald Trump liczył na Pokojową Nagrodę Nobla
Norweski Komitet Noblowski kilkukrotnie pominął Trumpa przy przyznawaniu Pokojowej Nagrody Nobla. W tym roku wyróżnienie trafiło do południowoafrykańskiej prawniczki Navanethem "Navi" Pillay. Rok temu nagrodzona została María Corina Machado.
Republikanin utrzymuje, że zasługuje na nagrodę. - Zakończyłem osiem wojen, a kolejne dwie zamierzam zakończyć - powiedział w czasie niedzielnego wystąpienia.
Wyznał, że na dwa tygodnie przed ogłoszeniem nazwiska laureata, był przekonany, że to on nim będzie. Rozmawiał o tym ze swoją żoną, Melanią Trump. - Powiedziałem: pierwsza damo, za dwa tygodnie dostanę Nagrodę Nobla i to będzie zaszczyt - przekazał.
Norwegia reaguje na słowa Trumpa. "Komitet Noblowski jest niezależny"
Kilka godzin po ogłoszeniu laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla amerykański Departament Stanu nałożył sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), w którym w przeszłości pracowała Navanethem "Navi" Pillay.
Trump stwierdził, że nagrodę "otrzymała kobieta, o której nikt nigdy nie słyszał". Pillay została wyróżniona za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego.
Do słów prezydenta USA odniósł się norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide. - On doskonale wie, że Komitet Noblowski jest niezależny. Przypomnieliśmy im o tym, gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, i tak jest nadal - powiedział.
Źródła: Reuters, "Newsweek", Politico