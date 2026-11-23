W skrócie Zarząd firmy Nvidia zdecydował o przywróceniu Jensena Huanga na stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu spółki.

Prezydent Donald Trump poparł tę decyzję, nazywając Huanga wielkim patriotą i dobrem narodowym, podkreślając brak dowodów na jakiekolwiek nielegalne działania.

Huang wcześniej zrezygnował z funkcji po ujawnieniu jego romansu z kobietą powiązaną z chińskim wywiadem, co rodziło obawy o szpiegostwo na rzecz Pekinu.

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"Zarząd firmy Nvidia podjął poprawną i właściwą decyzję o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko prezesa. Kraj potrzebuje przywództwa Jensena nie tylko, by zapewnił on sukces i dobrobyt firmie, ale również amerykańskiej gospodarce" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Według niego rząd Stanów Zjednoczonych nie widzi w decyzji zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. "Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych potwierdził, że rząd USA nie ma żadnych dowodów na to, że (Huang - red.) był zaangażowany w jakiekolwiek nielegalne działania" - napisał.

USA. Jensen Huang wraca na stanowisko prezesa Nvidii

Amerykański prezydent stwierdził również, że zna Huanga osobiście i jest on "wielkim patriotą" oraz "dobrem narodowym". Jednocześnie zaznaczył, że Nvidia powinna przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie w sprawie zgodności działań firmy z amerykańskimi przepisami eksportowymi.

"Gratulacje dla Jensena, zarządu Nvidii, obywateli Stanów Zjednoczonych i tak na prawdę całego świata" - podsumował Trump.

Założyciel Nvidii zrezygnował ze stanowiska prezesa firmy po tym, jak na jaw wyszło, że miał on romans z Alice Huang. Kobieta miała w tym samy czasie utrzymywać kontakt z urzędnikiem chińskiej agencji wywiadowczej. W związku z tym pojawiły się doniesienia o możliwym szpiegostwie na rzecz Pekinu.

Za Huangiem kilkukrotnie wstawiał się prezydent Donald Trump. Twierdził on, że założyciel firmy zasługuje na kolejną szansę i nadal powinien zarządzać firmą, którą założył 33 lata temu.



