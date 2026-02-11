Jest decyzja NATO w sprawie misji w Arktyce

Najwyższy dowódca NATO poinformował, że zapadła decyzja w sprawie misji w Arktyce. Przekazał, że Sojusz wykorzysta swoje siły, aby chronić terytorium i zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Okręt wojenny płynie po wzburzonym morzu, w tle widoczny jest drugi mniejszy okręt oraz niebo z chmurami podczas zachodu słońca.
Duńscy żołnierze na GrenlandiiBRIAN MARCHERAFP

- Arctic Sentry podkreśla zaangażowanie Sojuszu w ochronę swoich członków i utrzymanie stabilności w jednym z najbardziej strategicznych i wymagających środowiskowo obszarów świata - wskazał w oświadczeniu generał Alexus Grynkiewicz, naczelny dowódca wojsk NATO w Europie.

Agencja Reutera podała, że celem misji jest ograniczenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a europejskimi sojusznikami w sprawie Grenlandii.

Spór o Grenlandię. Kolejne kraje zabrały głos

Według części mediów za wzór dla nowej misji, która obejmowałaby Grenlandię, ma posłużyć inna misja NATO, Bałtycka Straż (Baltic Sentry), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte przekazał w połowie stycznia, że państwa członkowskie NATO omawiają kolejne kroki i pracują nad nimi, by wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Według mediów grupa europejskich krajów, na czele z Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

    Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił pod koniec stycznia w Berlinie, że sprawa Arktycznej Straży na Grenlandii, z możliwym udziałem USA, rozwija się pomyślnie.

    Grenlandia, stanowiąca autonomiczną część Królestwa Danii, stała się w styczniu przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, których prezydent Donald Trump deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO.

    Trump ogłosił w drugiej połowie stycznia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że mimo swoich wcześniejszych zapowiedzi nie wprowadzi dodatkowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię.

