- Był przez całe życie osobą umiarkowaną. Nie jest to osoba inteligentna, ale powiem, że nieco złośliwa. Jeśli wam go żal, nie współczujcie mu, bo on jest złośliwy. To, co robił ze swoimi przeciwnikiem politycznym i wszystkimi ludźmi, których skrzywdził.Biden skrzywdził wielu ludzi, więc naprawdę mi go nie żal - powiedział Trump.