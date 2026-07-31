"Jeśli Schengen ma przetrwać". Tusk reaguje na kryzys w Hiszpanii

W skrócie Donald Tusk odniósł się do kryzysu migracyjnego w Ceucie, podkreślając działania Polski na granicy z Białorusią i inwestycje w ochronę wschodniej granicy Unii. Według premiera Hiszpania powinna brać przykład z Polski.

Maciej Duszczyk poinformował, że sytuacja w Ceucie zaczyna się stabilizować, rozpoczęły się powroty i deportacje do Maroka, a priorytetem powinna być ochrona zewnętrznych granic.

Premierzy i ministrowie kilku krajów Unii Europejskiej zaproponowali zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Strefie Schengen w związku z kryzysem migracyjnym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - przekazał premier.

Rozwiń

Donald Tusk zamieścił wpis w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

Kryzys migracyjny w Hiszpanii. "Sytuacja stabilizuje się"

Minister spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że przedostanie się migrantów do Ceuty oraz kolejnej hiszpańskiej esklawy w Afryce Mellili, nie wiąże się automatycznie z przedostaniem się do Strefy Schengen.

"Warto wiedzieć, że pomiędzy Ceutą i Mellilą a resztą strefy Schengen obowiązują kontrole tożsamości" - przekazał wicepremier.

Sytuację w hiszpańskiej esklawie na terytorium Maroka skomentował także podsekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i pracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Duszczyk. Według eksperta sytuacja w Ceucie się stabilizuje.

"Monitorujemy sytuację. Sytuacja w Ceucie stabilizuje się. Rozpoczęły się powroty i deportacje do Maroka. To na pewno potrwa. Hiszpania i cała UE musi wyciągnąć wnioski. Priorytet dla zdecydowanej ochrony granic zewnętrznych. Łatwiej zapobiegać niż później zawracać i deportować" - przekazał Duszczyk.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Jest reakcja Donalda Tuska

W związku z kryzysem przedstawiciele kolejnych państw Unii Europejskiej postulują, by zawiesić członkostwo Hispania w Strefie Schengen. Wnoski takie zgłosili już premier Danii Mette Frederiksen, premier Czech Andrej Babis, fiński minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen i szefa włoskiej dyplomacji Antonio Tajani.

"Jestem zwolennikiem zamknięcia przestrzeni Schengen (...) Nielegalna i niekontrolowana imigracja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - przekazał włoski minister spraw zagranicznych.

"Obrazy docierające z Ceuty pokazują, jak błędna jest decyzja rządu w Madrycie" - ocenił Tajani.

Poprawa na Ceucie. "Rozpoczęły się powroty i deportacje"

W kwietniu rząd w Madrycie zdecydował o nadzwyczajnej legalizacji pobytu migrantów. Propozycja byłą skierowaną wyłącznie do osób niekaranych, które przybyły do Hiszpanii przed 2026 r. i spędziły w niej co najmniej pięć miesięcy bez uregulowania pobytu.

Oferta hiszpańskiego rządu polegała na wydaniu rocznych zezwoleń na pobyt i pracę, po czym migranci mieliby ponownie ubiegać się o legalizację według standardowych procedur. Władze Hiszpanii podkreślały, że królewski dekret nie obejmuje uczestników nowych fal migracji, którzy w ostatnich dniach sforsowali przejście graniczne pomiędzy Marokiem a Ceutą, hiszpańską esklawą w Afryce.

Szacuje się, że do Strefy Schengen próbowało dostać się w ciągu ostatnich dni około 50 tys. osób, w większości Marokańczyków. Według danych hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych przekazanych w piątek zawróconych zostało ok. 37 tys. migrantów. Podczas prób przedostania się na hiszpańskie terytorium zginęły jak dotąd co najmniej 43 osoby.





"Polityczny WF": Morawiecki zabierze pieniądze PiS-owi INTERIA.PL