Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugerowała do tej pory ograniczenie spożycia dodawanych do żywności i napojów cukrów do mniej niż 10 procent całkowitego dziennego spożycia energii. Tak wynikało z poprzednich badań, które wykazały, że nadmierne spożycie cukru może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Nowa recenzja badań, opublikowana w środę na łamach czasopisma akademickiego "The BMJ", zaleca ograniczenie spożycia dodanych cukrów do około sześciu łyżeczek dziennie oraz wypijanie mniej niż jednej porcji tygodniowo napojów słodzonych cukrem.

Cukier w diecie: Astma, depresja, nowotwory. A to dopiero początek listy

Jak czytamy w raporcie, naukowcy udowodnili "znaczące szkodliwe powiązania" pomiędzy spożyciem cukru a negatywnymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak: astma, cukrzyca, otyłość, choroby serca, depresja i niektóre nowotwory.

Zespół pracujących nad tym zagadnieniem ekspertów, w tym naukowców z Sichuan University w Chinach, przeprowadził metodą "parasolowego przeglądu" (umbrella review) sprawozdanie z wcześniej analizowanych badań. Tego typu synteza przeprowadzana jest w celu zapewnienia wysokiego poziomu podsumowania dotychczasowych badań na określony temat.