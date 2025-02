Trudne relacje na linii Waszyngton-Teheran. Ali Chamanei: "Grożą nam"

- Jeśli będą nam grozić (Stany Zjednoczone - red.), my będziemy grozić im. Jeśli urzeczywistnią to zagrożenie, my urzeczywistnimy swoje. Jeśli naruszą bezpieczeństwo naszego narodu, my naruszymy ich bezpieczeństwo, bez wątpienia - dodał.