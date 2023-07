Stoltenberg postrzegany jako dobry przywódca. "Doświadczenie ma znaczenie"

64-letni Stoltenberg jest powszechnie postrzegany w całym Sojuszu jako dobry przywódca i cierpliwy twórca konsensusu - dodaje też agencja Reutera. Dyplomaci i analitycy oceniają Stoltenberga wysoko m.in. za umiejętność działania w obliczu wojny w Ukrainie, zachowując równowagę między tymi, którzy domagają się maksymalnego wsparcia dla Kijowa, a tymi, którzy nawołują do większej ostrożności z obawy przed wywołaniem globalnego konfliktu.

- Państwa członkowskie NATO zdecydowały dość logicznie, że najlepszym obecnym sekretarzem generalnym jest ten, którego już mają. Jego doświadczenie ma znaczenie zwłaszcza w jednym z najtrudniejszych okresów w historii NATO - powiedział Jamie Shea, były wysoki rangą oficjel NATO, obecnie związany z think tankiem Chatham House.

Niektórzy oficjele NATO uważali jednak, że ten rok będzie odpowiednim momentem na wprowadzenie zmiany i nowego przywództwa. Dodatkowo Stoltenberg powiedział w lutym, że nie będzie ubiegał się o kolejne przedłużenie kadencji.

Wśród dyplomatów i polityków prowadzone były dyskusje na temat potencjalnego następcy. Pojawiały się głosy, że to najwyższy czas, aby Sojusz miał swoją pierwszą szefową, kobietę. Inni twierdzili, że dobrym wyborem byłby ktoś z Europy Wschodniej.

Ale jako że szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się 11-12 lipca zbliżał się coraz większymi krokami, a decyzja co do następcy pozostawała niepodjęta, zwrócono się w tej sprawie z powrotem do Stoltenberga.

***

