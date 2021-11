W opublikowanym w piątek wywiadzie dla włoskiej gazety szef Sojuszu oświadczył: "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na granicy między Polską i Białorusią. Analogiczne zdarzenia miały miejsce wzdłuż linii granicznej między Litwą, Łotwą i Białorusią".

Stoltenberg zapewnił, że Pakt monitoruje z bliska to, co dzieje się na granicy polsko- białoruskiej. "Wyrażamy solidarność z Polską i ze wszystkimi zaangażowanymi w to członkami NATO"- dodał.



Przypomniał następnie: "Rada Atlantycka wydała mocną deklarację, potępiającą reżim Łukaszenki za wykorzystanie niewinnych i słabych osób jako narzędzi do taktyk hybrydowych, mających na celu wywieranie presji na kraje sąsiadujące".

"To jest cyniczne i nieludzkie" - powiedział.



Jens Stoltenberg: Trwa stała wymiana informacji

Sekretarz generalny zaznaczył, że NATO wysłało na Litwę zespół ekspertów, kiedy kilka tygodni temu kraj ten musiał stawić czoła zjawisku presji migracyjnej. Zapewnił, że w kwaterze generalnej Sojuszu trwa stała wymiana informacji.



W rozmowie z włoskim dziennikiem odniósł się też do koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą mówiąc: "przede wszystkim zbieramy informacje i obserwujemy to, co robi Rosja przy granicy ukraińskiej, ale także na Krymie, gdzie nielegalnie okupuje terytorium Ukrainy od 2014 roku. Sojusznicy NATO są w regionie i śledzą rozwój wydarzeń". To, co widać - wyjaśnił - to znacznie zwiększona rosyjska obecność militarna.



Stoltenberg zastrzegł: "Nie spekuluję na temat rosyjskich intencji, ale wiem, że Rosja zdolna jest do tego - i to pokazała - by użyć siły militarnej przeciwko sąsiadom. To stało się w Gruzji w 2008 roku, na Krymie i przeciwko Ukrainie w 2014 r. i trwa przy wsparciu Rosji dla separatystów w Donbasie".



Stoltenberg rozmawiał z premierem Włoch Mario Draghim i ministrem obrony Lorenzo Guerinim

Szef Sojuszu poinformował, że podczas dwudniowej wizyty w Rzymie o "bardzo niepokojącej" sytuacji wzdłuż granicy Ukrainy rozmawiał w środę z premierem Włoch Mario Draghim i ministrem obrony Lorenzo Guerinim. "Przeanalizowaliśmy też - dodał- sytuację między Polską i Białorusią".



Pytany o to, co robi NATO, odparł: "Oprócz analizy informacji udzielamy Ukrainie wsparcia politycznego i praktycznego ; to szkolenie, wyposażenie jej sił. Stany Zjednoczone ogłosiły, że dostarczą więcej amunicji".



Jak zaznaczył, brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział, że jego kraj udzieli Ukrainie większego wsparcia. "Wielu sojuszników pomaga jej w różny sposób"- podkreślił.



Na pytanie, czy uważa to za wystarczające, odpowiedział: "Odkąd doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonaliśmy największego wzmocnienia naszej zbiorowej obrony we wschodniej części Sojuszu, rozmieszczając bataliony gotowe do walki w krajach bałtyckich, w Polsce i wzmacniając obecność w Rumunii oraz w rejonie Morza Czarnego".



To są, jak wskazał, odpowiedzi na "agresywne działania Rosji"; "defensywne, transparentne, ale pokazują determinację NATO, by bronić sojuszników".



Stoltenberg przyznał również, że NATO odnotowało większą rosyjską aktywność w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich.