W skrócie Amerykańska żaba rycząca została wykryta w rezerwacie De Plateaux w niderlandzkiej Brabancji Północnej i stanowi zagrożenie dla lokalnych płazów oraz przenosi choroby.

Gatunek ten jest usuwany z terenów, gdzie go stwierdzono, a organizacja RAVON prowadzi badania środowiskowego DNA, by ocenić skalę rozprzestrzeniania.

Mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie obserwacji tego gatunku, by szybko reagować i chronić rodzime płazy.

W niderlandzkiej Brabancji rozpoczęto działania przeciwko amerykańskiej żabie ryczącej, znanej lokalnie jako Amerikaanse stierkikker. To inwazyjny gatunek płaza, który nie występuje naturalnie w Holandii, a jego obecność potwierdzono w rejonie przyrodniczym De Plateaux, w pobliżu Valkenswaard.

Holandia. Niebezpieczny dla fauny płaz w rezerwacie

Według władz prowincji Brabancji Północnej gatunek stanowi poważne zagrożenie dla lokalnej fauny. Amerykańska żaba rycząca konkuruje bowiem o pokarm z rodzimymi płazami, takimi jak żaby, ropuchy i salamandry. Może też zjadać mniejsze osobniki rodzimych gatunków oraz przenosić wirusy i grzyby groźne dla europejskich płazów.

Prowincja podkreśla, że dla ludzi zwierzę nie jest niebezpieczne. Problemem może być jednak jego ekspansja i uciążliwy, niski odgłos przypominający ryczenie bydła. Gatunek ma niewielu naturalnych wrogów w Holandii, dlatego po zadomowieniu się może szybko zwiększać liczebność.

Żaba rycząca w Holandii. Władze apelują o szybką reakcję

Na podstawie unijnego rozporządzenia o inwazyjnych gatunkach obcych prowincja ma obowiązek zapobiegać jego osiedleniu się. Na terenach, gdzie żaba zostanie wykryta, zwierzęta mają być usuwane. Organizacja RAVON (zajmująca się badaniem i ochroną gadów, płazów i ryb) prowadzi dodatkowo badania środowiskowego DNA w wodzie, aby ustalić, czy i gdzie gatunek już się rozprzestrzenił.

Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie ewentualnych obserwacji do lub za pośrednictwem serwisów Waarneming.nl i Telmee.nl. Władze apelują, by reagować szybko, ponieważ wczesne wykrycie daje największą szansę na zatrzymanie inwazji i ochronę rodzimych gatunków.





