Jego ucieczką żyła cała Francja. "Nie widzieliśmy niczego podobnego"

20-letni morderca, który w niebywały sposób wydostał się na wolność, został złapany po kilkudniowej obławie w okolicach Lyonu we Francji. By uciec przed wymiarem sprawiedliwości, mężczyzna wykorzystał współwięźnia. - To niezwykle rzadkie zdarzenie. Nie widzieliśmy niczego podobnego w czasie naszego administrowania - tłumaczył w rozmowie z mediami Sebastien Cauwel, dyrektor francuskiej służby więziennej.