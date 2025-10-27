W skrócie Senator Rick Scott zapowiedział, że dni Nicolasa Maduro są policzone i doradził mu ucieczkę do Rosji lub Chin.

Zapowiedział, że upadek reżimu Maduro może pociągnąć za sobą koniec reżimu na Kubie, zależnym od ropy z Wenezueli.

Stany Zjednoczone nasilają presję na Wenezuelę poprzez działania wojskowe i tajne operacje CIA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Scott wypowiedział się na temat obalenia socjalistycznego przywódcy Wenezueli w wyemitowanym w niedzielę wieczorem programie "60 Minutes" w telewizji CBS poświęconym rosnącej presji USA na Caracas.

- Gdybym był na miejscu Maduro, udałbym się teraz do Rosji albo Chin. Jego dni są policzone. Coś się wydarzy. Czy to coś wewnętrznego, czy zewnętrznego, myślę, że coś się wydarzy - powiedział senator z Florydy należący do bliskich sojuszników prezydenta USA.

Polityk ocenił jednak, że mimo gromadzenia wojsk USA w regionie byłby zaskoczony, gdyby doszło do amerykańskiej inwazji na Wenezuelę.

- Ameryka zadba o półkulę południową (Wenezuela znajduje się na półkuli północnej). I zadbamy o to, żeby panowała tam wolność i demokracja - zapewnił jednak. Zapowiedział też, że upadek reżimu Maduro będzie się wiązać z upadkiem reżimu w Kubie, który polega na dostawach subsydiowanej ropy z Wenezueli.

USA nasilają naciski na Wenezuelę. Seria uderzeń przeciwko kartelom

Część programu CBS była poświęcona sytuacji w Wenezueli w obliczu kolejnych ruchów administracji Trumpa przeciwko temu krajowi. W piątek

Pentagon poinformował o skierowaniu do regionu stacjonującego dotąd na Adriatyku lotniskowca USS Gerald Ford wraz z towarzyszącymi mu okrętami wojennymi. Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział uderzenia przeciwko kartelom narkotykowym na lądzie obok dotychczasowych uderzeń przeciwko łodziom podejrzanym o przewożenie narkotyków, z czego większość pochodziła z Wenezueli.

Trump poinformował też wcześniej o podjęciu tajnej operacji CIA wewnątrz kraju.

Wenezuela ważnym punkcie na szlaku przemytu. W tle oskarżenia pod adresem Maduro

Choć Wenezuela nie jest jednym z głównych producentów narkotyków, to stanowi istotną część szlaku przemytu. Maduro jeszcze w 2020 r. został formalnie oskarżony w sądzie w Nowym Jorku o współprzewodzenie operacji przemytu narkotyków do USA wspólnie z lewicową kolumbijską organizacją FARC.

W tym roku nagroda za informacje prowadzące do schwytania przywódcy została podwojona z 25 do 50 mln dolarów. Mimo to administracja Trumpa dotąd mówiła, że nie dąży do zmiany reżimu w Wenezueli, nawet jeśli - podobnie jak administracja Bidena - nie uważa Maduro za prawowitego przywódcę ze względu na fałszowane wybory.

"Polityczny WF": Czas dominacji KO i PiS jest już policzony? INTERIA.PL