Jednoznaczna deklaracja Scholza. "Zrobię wszystko, by Putin zrozumiał"

- Kreśli na niej linie w myśl zasady: "to jest wasze, to jest nasze". Tak nie powinno być - stwierdził niemiecki kanclerz.

Kanclerz Niemiec: Putinowi chodzi o jedno

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby znacząco zwiększyć presję na prezydenta Rosji i aby w końcu zrozumiał, że nie może po prostu powiedzieć: "Będę kontynuował, aż osiągnę swój cel, bez względu na to, ile istnień ludzkich będzie to kosztować, włączając w to życie własnych żołnierzy" - podkreślił Scholz.