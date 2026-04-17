W skrócie Trwają przygotowania do inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Krajowego oraz kompletowanie nowego rządu przez TISZA, a pierwsze posiedzenie zaplanowano na 9 maja.

W artykule wymieniono potencjalnych kandydatów na kluczowe stanowiska rządowe oraz opisano kompetencje i doświadczenia osób z zaplecza TISZA.

Niektóre nazwiska kandydatów do rządu pozostają niepewne, a wybór niektórych ministrów, w tym ministra edukacji, nadal nie został przesądzony.

Trwa proces przejmowania władzy przez Tiszę. Trwają właśnie przygotowania do inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Krajowego. W piątek odbyło się w parlamencie pierwsze ze spotkań.

W czasie konferencji prasowej przyszły węgierski premier Péter Magyar mówił, że inauguracyjne posiedzenie odbędzie się w sobotę, 9 maja.

Uroczystości towarzyszyć będzie wielka feta zorganizowana przez Tiszę na placu Kossutha (przed parlamentem). Także 9 maja, w czasie inauguracyjnego posiedzenia zostanie przegłosowany wybór premiera oraz od razu jego zaprzysiężenie.

W nowym parlamencie każda z partii opozycyjnych otrzyma wicemarszałka (będzie ich trzech), co stanowi w węgierskich realiach novum.

TISZA kompletuje rząd i odkrywa pierwsze karty

Zwycięstwo wyborcze automatycznie przełożyło się na wzrost zainteresowania składem nowego gabinetu. Jeszcze w trakcie kampanii TISZA zapowiadała odtworzenie ministerstw, które dotychczas nie funkcjonowały jako samodzielne resorty - przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji.

W czasie kampanii wyborczej Péter Magyar zaprezentował cztery osoby, które wydają się mieć zapewnione miejsca w kierowanym przez niego gabinecie.

Pozostałe kandydatury pozostają na razie przedmiotem spekulacji. Sam Magyar w czasie konferencji 17 kwietnia poprosił o cierpliwość i zaufanie przed ujawnieniem konkretnych nazwisk. Zapewnił, że rozmowy wciąż trwają.

Pewien punkt odniesienia stanowi fotografia opublikowana 15 kwietnia po południu przez kilka osób związanych z TISZĄ. Przedstawia 14 osób uczestniczących w spotkaniu kierownictwa partii po wyborczym zwycięstwie.

O tym zdjęciu napisał Szabolcs Dull, niezależny węgierski dziennikarz - zaznaczył, że fotografii nie należy interpretować jako ujawnienia składu rządu, ponieważ brakuje na niej kilku znanych polityków, w tym tych wstępnie promowanych przez Tiszę do funkcji ministerialnych. Jednocześnie wskazał, że to właśnie z tego grona najprawdopodobniej wyłonią się przyszli ministrowie.

Kto jest na powyższym zdjęciu, czyli zaplecze Tiszy

Przyjrzyjmy się zatem osobom z otoczenia TISZA - w tym zapleczu partii, o którym wiadomo nieco więcej. Zacznijmy od postaci opisywanych przeze mnie w ostatnich miesiącach na łamach Interii: Anity Orbán oraz Istvána Kapitány'ego.

Anita Orbán ma odpowiadać za sprawy zagraniczne. Obecnie związana z międzynarodową firmą. Z perspektywy doświadczeń w polityce zagranicznej kluczowe jest to, że w czasach drugiego i przez część trzeciego gabinetu Viktora Orbána, w latach 2010-2015, pełniła funkcję ambasadora misji specjalnej (Ambassador-at-Large) ds. bezpieczeństwa energetycznego Węgier.

Ma głęboką świadomość wykorzystywania przez Rosję energii jako narzędzia nacisku politycznego - temu zagadnieniu poświęciła swoją rozprawę doktorską. Postulowała intensyfikację współpracy energetycznej w regionie Europy Środkowej.

Jest niemal pewną kandydatką na ministra; prowadzi już rozmowy z przyszłymi odpowiednikami, m.in. z minister spraw zagranicznych Rumunii Oaną Țoiu oraz wicepremierem Radosławem Sikorskim.

István Kapitány - prawdopodobny minister gospodarki. Przez blisko cztery dekady związany z sektorem paliwowym; do kwietnia 2024 r. pełnił funkcję globalnego wiceprezesa Shella. W czasie kampanii wiele uwagi poświęcał walce z korupcją, przywróceniu konkurencyjności przedsiębiorstw węgierskich oraz transparentności przetargów publicznych. Jest niemal pewnym kandydatem na ministra.

András Kármán - prawdopodobny kandydat na ministra finansów. Karierę zawodową rozpoczął w Narodowym Banku Węgier w 1997 r., następnie pełnił funkcję sekretarza stanu ds. regulacji podatkowych i finansowych w Ministerstwie Gospodarki Narodowej za pierwszego rządu Viktora Orbána.

W kolejnych latach był związany z sektorem bankowym - pracował m.in. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (2011-2014), a następnie w Banku Erste (2015-2025).

Sygnałem wskazującym na jego kandydaturę ministerialną są spotkania, jakie odbył po wyborach w Narodowym Banku Węgier, poświęcone sytuacji finansów publicznych.

Márk Radnai - wiceprzewodniczący Tiszy i najbliższy współpracownik Pétera Magyara. Z wykształcenia reżyser teatralny; odpowiadał za całokształt kampanii wyborczej. Do lutego 2025 r. nadzorował sprawy operacyjne partii.

Márton Melléthei-Barna - prawnik reprezentujący Tiszę i Pétera Magyara w postępowaniach sądowych, koordynator programu prawnego partii. To, czy obejmie odpowiedzialność za system sprawiedliwości, pozostaje na razie nierozstrzygnięte.

Ágnes Forsthoffer - w Tiszy odpowiadała za program turystyki, z którym związała również swoje życie zawodowe; prowadzi hotel w Balatonfüred.

Zoltán Tarr - wiceprzewodniczący Tiszy, dotychczasowy szef frakcji partii w Parlamencie Europejskim. Po uzyskaniu mandatu poselskiego w okręgu jednomandatowym w Budapeszcie najpewniej porzuci Strasburg na rzecz krajowej sceny politycznej.

Zoltán Tanács - w Tiszy odpowiadał za całość prac programowych partii (koordynował 65 zespołów roboczych) oraz za merytoryczne przygotowania do sprawowania władzy.

Pracował jako konsultant ds. zarządzania i informatyki; przez 15 lat realizował projekty na rzecz administracji publicznej - samorządów, ministerstw, uczelni wyższych, sektora ochrony zdrowia i dużych przedsiębiorstw państwowych.

Uczestniczył w projektach z zakresu tworzenia strategii, informatyki, controllingu i usprawniania funkcjonowania instytucji. W ostatniej dekadzie koncentrował się na bezpieczeństwie informacji, cyfryzacji i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, zdobywając doświadczenie międzynarodowe w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Andrea Bujdosó - obecnie szefowa frakcji TISZA w samorządzie stolicy. Z wykształcenia matematyczka i programistka, z dodatkowym przygotowaniem z zakresu ekonomii i polityki publicznej.

Przez ponad 20 lat budowała karierę w międzynarodowym środowisku biznesowym jako menedżerka i doradczyni ds. rozwoju przywództwa oraz równości szans. Jej udział 17 kwietnia 2026 r. w delegacji Tiszy na pierwsze rozmowy dotyczące inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Krajowego sugeruje, że może objąć funkcję szefowej klubu parlamentarnego.

Funkcja szefa Kancelarii Premiera lub szefa Gabinetu Politycznego premiera może przypaść Györgyowi László Velkeyowi - historykowi literatury, socjologowi i wykładowcy akademickiemu.

Szefem centrum informacyjnego rządu zostanie być może Zsolt Tárkányi, były szef biura prasowego Tiszy. Dziennikarz z 20-letnim stażem, wcześniej związany z mediami prorządowymi - MTI i HírTV - pracował również w RTL Híradó.

Szefem operacyjnym Tiszy jest Gábor Pósfai - ekonomista, menedżer i polityk, od lutego 2025 r. dyrektor operacyjny partii. Przez dwie dekady związany z Decathlonem; przez siedem lat kierował węgierskim oddziałem sieci, a w latach 2018-2024 - oddziałem austriackim. Funkcję dyrektora operacyjnego przejął od wspomnianego wcześniej Márka Radnaia.

Szefem kampanii był Péter Tóth. Na początku 2015 r. z powodzeniem prowadził kampanię Zoltána Késza w wyborach uzupełniających do parlamentu - wyborach, które zapoczątkowały serię porażek koalicji Fidesz-KDNP, skutkującą utratą przez nią większości konstytucyjnej.

Kogo na zdjęciu nie ma, jest ważny

Zsolt Hegedűs to kandydat na ministra zdrowia, który międzynarodową rozpoznawalność zdobył tańcem na zwycięskim wiecu wyborczym. Choć nie ma go na wspomnianym zdjęciu, jest jednoznacznie typowany na szefa resortu zdrowia.

Z zawodu lekarz ze specjalizacją w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej. Przez ponad dwie dekady pracował w brytyjskiej publicznej ochronie zdrowia (NHS) i to stamtąd pragnie czerpać wzorce do wdrożenia na Węgrzech.

Do kraju powrócił w 2015 r. W trakcie kampanii wyborczej nadzorował program zdrowotny Tiszy. Należy podkreślić, że partia postuluje utworzenie niezależnego Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez lekarzy.

Ervin Nagy - prawdopodobny minister kultury. Z zawodu aktor. Szybko stał się jedną z twarzy ugrupowania, regularnie uświetniając swoją obecnością wiece i wydarzenia partyjne. W marcu 2026 r. podczas "Marszu Narodowego" na Placu Bohaterów w Budapeszcie recytował słynny wiersz "Nemzeti dal" (Pieśń Narodowa) - utwór, który stanowił inspirację dla wyborczego hasła Tiszy "Teraz albo nigdy" (węg. Most vagy soha).

Jest on również głównym wykonawcą nagranego w 2025 r. z udziałem chóru i setek wolontariuszy "hymnu" partii TISZA, do którego teledysk wyreżyserował wiceprzewodniczący ugrupowania, Márk Radnai.

Kriszta Bódis - w grupach roboczych Tiszy zajmowała się polityką społeczną. Od 30 lat pracuje ze środowiskami dotkniętymi ubóstwem. Pełni funkcję doradczyni ds. polityki publicznej w projektach edukacyjnych i społecznych; jest związana z Uniwersytetem ELTE w Budapeszcie.

Powołała do życia projekt w Fundacji Van Helyed (pol. Jest dla Ciebie miejsce), koncentrujący się na aktywizacji edukacyjnej, w szczególności społeczności romskiej.

Poza zaangażowaniem w sprawy społeczne działa również jako dokumentalistka telewizyjna, reżyserka i pisarka.

Romulusz Ruszin-Szendi - generał broni w stanie spoczynku, były szef Sztabu Generalnego Węgierskich Sił Zbrojnych - najmłodszy oficer w historii powołany na to stanowisko. Uczestnik misji w Iraku, gdzie dowodził batalionem i współpracował z grupą operacji specjalnych, a także w Afganistanie, gdzie koordynował działania sił NATO.

Pełni funkcję eksperta ds. obronności w Tiszy Jego politycznym hasłem wyborczym stała się wojskowa dewiza: "Senkit nem hagyunk hátra!" (pol. Nikogo nie zostawiamy w tyle). Jest głównym pretendentem na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Krisztián Kulcsár - autor programu sportowego Tiszy. Czterokrotny olimpijczyk i dwukrotny drużynowy wicemistrz olimpijski w szpadzie. W swoim dorobku ma również tytuł indywidualnego mistrza świata.

W latach 2017-2022 sprawował funkcję prezesa Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz edukacji związanej ze sportem ukończył studia z zakresu ekonomii i prawa. Karierę menedżerską rozwijał w instytucjach finansowych.

Bardzo istotną postacią w partyjnym zapleczu jest także Márton Hajdú - szef gabinetu delegacji TISZA w Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Parlamencie Europejskim.

Funkcję tę sprawuje od września 2024 r. W przeszłości był m.in. urzędnikiem w instytucjach europejskich oraz rzecznikiem prasowym węgierskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Hajdú pełni rolę łącznika pomiędzy frakcją EPP a partią macierzystą; prowadzi również negocjacje z innymi frakcjami w Parlamencie Europejskim.

W czwartek media Telex i 444.hu poinformowały, że kandydatką na ministra edukacji ma zostać Rita Rubovszky, od 2025 r. dyrektor Głównego Zarządu Szkół Cysterskich. Instytucja ta stanowi organ prowadzący dla placówek edukacyjnych założonych przez opactwo cystersów w Zirc.

W okresie pierwszego rządu Fideszu (1998-2002) była założycielką i dyrektorem generalnym Hungarofestu - instytucji państwowej odpowiedzialnej za organizację rządowych sezonów kulturalnych, wydarzeń i świąt narodowych.

Ostatecznie opuściła tę funkcję w 2010 r. Przez ponad dekadę sprawowała stanowisko dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Patrona Hungariae, zanim objęła kierownictwo we wspomnianym Głównym Zarządzie Szkół Cysterskich.

Péter Magyar stwierdził w piątek, że sprawa wyboru kandydatki na urząd ministra edukacji wciąż nie jest przesądzona. Ponadto czekamy na innych kandydatów na stanowiska m. in. ministra spraw wewnętrznych, spraw europejskich czy transportu.

Dominik Héjj

