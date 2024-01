Belgia przestanie istnieć, jeśli plan przewodniczącego skrajnie prawicowej partii VB Toma Van Griekena się powiedzie - pisze we wtorek Rzeczpospolita. "Ten plan jeszcze niedawno wydawał się czystą fantazją. Ale już nią nie jest" - podkreślono, wyjaśniając, co musi się wydarzyć, by jedno z europejskich państw zniknęło z mapy.