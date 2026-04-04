Jeden z najgroźniejszych mafijnych bossów zatrzymany. Był na wakacjach

Włoska policja poinformowała, że szef mafii poszukiwany za morderstwo został aresztowany w luksusowej willi w mieście Vietri sul Mare na Wybrzeżu Amalfitańskim.

Boss ukrywał się od stycznia zeszłego roku, gdy prokuratura w Neapolu wydała nakaz jego aresztowania pod zarzutem zabójstwa dokonanego w 2000 roku na tle mafijnym. Ofiarą był brat płatnego mordercy.

Włoska policja poinformowała w oświadczeniu, że Roberto Mazzarella uciekł w styczniu ubiegłego roku, kiedy miał zostać aresztowany pod zarzutem morderstwa.

Karabinierzy opublikowali nagranie z aresztowania. Widać na nim, jak silnie uzbrojeni funkcjonariusze wchodzą do willi. W akcji brało udział także kilka łodzi patrolowych, które zajęły pozycje u wybrzeży.

Roberto Mazzarella, 48-latek, uważany jest za wpływową postać w zorganizowanej grupie przestępczej Camorra działającej w Neapolu i wymieniany jest jako jeden z najniebezpieczniejszych zbiegów we Włoszech.

Policja poinformowała, że w chwili aresztowania Mazzarella przebywał z żoną i dwójką dzieci oraz nie stawiał oporu.

Jak podaje BBC, klan Mazzarella słynie z udziału w przestępstwach w Neapolu, które dotyczą głównie fałszowania banknotów.

Policja zatrzymała w zeszłym miesiącu 16 osób rzekomo powiązanych z klanem Mazzarella pod zarzutem oszustw internetowych.

Według włoskiej agencji informacyjnej Ansa, mężczyzna mieszkał w willi, w której go namierzono, pod fałszywym nazwiskiem.

Policja znalazła w ośrodku również trzy luksusowe zegarki o wartości około 20 tys. euro, fałszywe dokumenty i telefony komórkowe.

Źródło: PAP, BBC

