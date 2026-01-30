Decyzja Szwajcarii ma związek z "pogarszającą się sytuacją geopolityczną". Rada Federalna chce znacznie wzmocnić potencjał obronny, mimo że kraj od czasów Kongresu Wiedeńskiego (1815 r.) jest neutralny.

Jak wyliczono, na wzmocnienie szwajcarskiej armii i cywilnych służb bezpieczeństwa potrzebne będą dodatkowe środki w wysokości ok. 31 miliardów franków szwajcarskich (ok. 33,8 miliarda euro).

Szwajcaria. Podwyżka podatku VAT. Środki na specjalny fundusz

Aby sfinansować te koszty, rząd proponuje tymczasowe podniesienie podatku od towarów i usług (VAT) o 0,8 punktu procentowego. Zmiana ta miałaby wejść w życie w 2028 roku i obowiązywać przez 10 lat.

Dodatkowe dochody mają zostać przekazane na specjalny fundusz zbrojeniowy, który będzie mógł też zaciągać pożyczki. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup uzbrojenia dla armii.

"Potrzebne są dodatkowe środki finansowe, aby chronić ludność i kraj, a także aby uniknąć wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa w europejskiej architekturze obronnej w przyszłości. Planowane zwiększenie wydatków na armię do 1 proc. PKB do 2032 r. jest niewystarczające" - czytamy w komunikacie prasowym.

Zgodnie z obowiązującymi w Szwajcarii przepisami po sformalizowaniu i przyjęciu odpowiedniej ustawy przez parlament musi ona zostać zatwierdzona w referendum ogólnokrajowym. Ma się ono odbyć latem 2027 roku. Jeśli obywatele zgodzą się na to rozwiązanie, podwyżka podatku VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2028 r.

Szwajcaria ma propozycję dla Ukrainy i Rosji

Jak informowała agencja UNIAN,Szwajcaria może wysłać swój personel wojskowy na misję pokojową do Ukrainy. Jest to jednak możliwe wyłącznie w ramach mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ lub OBWE, co w praktyce będzie wymagało zgody zarówno Ukrainy, jak i Rosji.

Ambasador Felix Baumann podkreślił, że Szwajcaria nie będzie uczestniczyć w żadnych inicjatywach "wymuszania pokoju bez odpowiedniego mandatu międzynarodowego", ale jest gotowa udostępnić swoje terytorium jako platformę do negocjacji między Kijowem a Moskwą.

W ostatnim czasie Szwajcaria zapewniła sobie obniżenie ceł w USA, wysyłając delegację liderów biznesu do Donalda Trumpa - wraz z drogimi prezentami, w tym zegarkiem Rolex i spersonalizowaną sztabką złota o wadze kilograma. Po tym spotkaniu Stany Zjednoczone ogłosiły obniżenie ceł na towary szwajcarskie z 38 do 15 proc., a Szwajcaria zgodziła się na obniżenie barier handlowych i zwiększenie inwestycji w gospodarkę USA.

