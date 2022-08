To było pierwsze osobiste spotkanie Franciszka z przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W marcu papież Franciszek rozmawiał z patriarchą Cyrylem

W marcu, niespełna miesiąc po ataku Rosji na Ukrainę papież rozmawiał zdalnie z patriarchą Cyrylem, popierającym tę napaść i prezydenta Władimira Putina.

W 2016 roku w Hawanie na Kubie doszło do pierwszego w historii spotkania papieża i zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Mówiono o możliwości ich drugiego spotkania w Jerozolimie w czerwcu bieżącego roku, ale plany te zostały anulowane. W jednym z wywiadów papież przyznał, że watykańscy dyplomaci przekazali mu, iż takie spotkanie "mogłoby wywołać wiele zamieszania".

Papież ma odbyć podróż do Kazachstanu

Na 13-15 września Watykan zapowiedział podróż Franciszka do Kazachstanu na VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbędzie się w stolicy kraju, Nur-Sułtanie. Tam prawdopodobnie spotka się z Cyrylem.

37-letni metropolita Antoni jest przewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego od 7 czerwca. Przez kilka lat był osobistym sekretarzem patriarchy Cyryla.

Czy Franciszek pojedzie do Ukrainy?

Wciąż pod znakiem zapytania stoi ewentualna podróż papieża do Ukrainy. Podczas lotu do Kanady w lipcu Franciszek powiedział, że ma nadzieję, że dojdzie do tej pielgrzymki.

Z kolei w czasie podróży po Kanadzie szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher wyjaśnił w wywiadzie dla PAP, że być może decyzje w sprawie papieskiej wizyty w Ukrainie zapadną po planowanym na początek sierpnia spotkaniu Franciszka z ambasadorem tego kraju przy Stolicy Apostolskiej Andrijem Juraszem. Zastrzegł zarazem, że do podróży tej może dojść zarówno jeszcze w sierpniu, jak i później - we wrześniu lub październiku.