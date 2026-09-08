W skrócie Niemiecka policja zatrzymała 48-letniego Daniela V., który był podejrzewany o podłożenie ładunków wybuchowych w kilku regionach Niemiec przy liniach wysokiego napięcia.

Jedynie kilka z kilkudziesięciu ładunków eksplodowało, a za niepowodzenie operacji odpowiadały niesprzyjające warunki pogodowe, w tym rosa na trawie.

Skutki udanego ataku mogłyby doprowadzić do poważnych awarii sieci energetycznej w Niemczech i zaburzeń w dostawach energii dla całej Europy.

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Informację o zatrzymaniu 48-latka przekazał niemiecki "Bild". Mężczyzna jest podejrzewany o próbę przeprowadzenia aktów sabotażu wycelowanych w sieć energetyczną w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii i Brandenburgii.

W pobliżu sieci wysokiego napięcia znaleziono w ostatnich tygodniach ok. 50 ładunków wybuchowych, liczba ta może jednak jeszcze wzrosnąć.

W ręce śledczych trafiły listy podpisane nazwiskiem Daniela Viehmanna. 48-latek przyznał się w nich do winy i wyjaśnił, że motywacją przeprowadzenia ataku były względy klimatyczne, m.in. sprzeciw wobec pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych.

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Prowadzący postępowanie zakładają, że ładunki miały wybuchnąć w tym samym momencie 1 września. Tak się jednak nie stało.

Z 21 bomb umieszczonych w saksońskiej części zagłębia łużyckiego wybuchła tylko jedna - na ziemi, nie uderzając w żaden strategiczny obiekt. Pojedyncze ładunki trafiły w swój cel w Brandenburgii oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii, na skutek awarii wyłączono także kilka bloków elektrowni w Jänschwalde, Niederaußem i Neurath. Braki zostały jednak szybko uzupełnione.

Skala ataku okazała się więc dużo mniejsza, niż planował sprawca. Według ustaleń dziennikarzy "Bilda" na przeszkodzie realizacji planu stanął niespodziewany czynnik - pogoda.

Na przełomie sierpnia i września w całych Niemczech doszło do wyraźnego ochłodzenia. Nad ranem na trawie pojawiała się rosa - to prawdopodobnie ona uszkodziła ładunki i udaremniła atak.

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Konsekwencje udanego sabotażu mogłyby być bardzo poważne. Jak wyjaśnia "Bild", każdy z ładunków był w stanie doprowadzić do awarii sieci na skalę regionalną. Usuwanie jej skutków w najgorszym scenariuszu zajęłoby tydzień.

Gdyby do uszkodzenia doszło we wszystkich regionach, w których podłożono bomby, kryzys ogarnąłby całe Niemcy i w konsekwencji doprowadził do ogromnego zaburzenia przepływu energii w całej Europie.

Źródło: "Bild"



