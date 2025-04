Chiński student mieszkający w Japonii po raz pierwszy został uratowany ze szlaku Fujinomiya znajdującego się 3000 metrów nad poziomem morza we wtorek. 27-latek nie mógł zejść z góry, ponieważ - jak tłumaczył - zgubił raki. By go ratować, poderwano śmigłowiec ratowniczy.