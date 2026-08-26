Jechali pod prąd, uderzyli w radiowóz. Polak wśród ofiar wypadku w Anglii

W skrócie W pobliżu Middlesbrough w Wielkiej Brytanii doszło do zderzenia samochodu osobowego z radiowozem, w wyniku którego zginęło siedem osób, w tym 23-letni Polak.

Samochód osobowy z pasażerami wcześniej znanymi policji uciekał przed pościgiem i wjechał pod prąd na drogę dwujezdniową, po czym uderzył w radiowóz.

Pasażerowie Passata byli wcześniej karani za różne przestępstwa.

Tydzień wcześniej w Irlandii pięciu nastolatków zginęło w podobnym wypadku, a wśród ofiar był 17-latek polskiego pochodzenia.

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w South Bank w pobliżu Middlesbrough w Wielkiej Brytanii około godz. 4 nad ranem w sobotę. Na drodze A66 zderzyły się dwa pojazdy - samochód osobowy marki Passat i oznakowany radiowóz.

Jak się okazuje, auto w momencie wypadku uciekało przed policyjnym pościgiem - ten został przerwany na krótko przed wypadkiem, kiedy samochód wjechał pod prąd w drogę dwujezdniową. Ok. 10 sekund później Passat uderzył w nadjeżdżający tam inny radiowóz.

Wielka Brytania. Wypadek na drodze A66, wśród ofiar Polak

W wyniku uderzenia na miejscu zginęło siedem osób - pięciu pasażerów osobówki oraz dwóch funkcjonariuszy policji. Independent Office for Police Conduct (IOPC) poinformowało, że wśród pasażerów Passata był także 23-letni Polak. Czterech z nich było wcześniej karanych, m.in. za napaść na policjantów.

23-latek z Polski przyznał się w przeszłości do kierowania pojazdem bez prawa jazdy i ubezpieczenia. Jego towarzysze odpowiadali między innymi za nękanie, posiadanie narkotyków oraz kradzieże. W grupie znalazło się dwóch 17-latków, którzy także byli karani za poważne przestępstwa.

Dziennikarze BBC zweryfikowali serię nagrań z udziałem ofiar wypadku, które zostały wcześniej opublikowane na należących do nich kontach w mediach społecznościowych.

Na jednym z nich widać 23-latka, który z bardzo dużą prędkością jedzie przez osiedle mieszkalne. Inne, znajdujące się na profilu 18-latka, który także stracił życie w zderzeniu, przedstawia prędkościomierz wskazujący ponad 160 km/h, kolejne - szaloną jazdę po miejskim parku i chodnikach podczas ucieczki przed policją.

Brytyjscy funkcjonariusze przekazali, że na ten moment nie ma podstaw, aby podejrzewać, że także ostatni przejazd młodych mężczyzn został nagrany.

Irlandia. Wypadek w pobliżu Dublina, 17-latek polskiego pochodzenia nie żyje

To nie pierwszy podobny wypadek, do którego doszło w ostatnim czasie na wyspach brytyjskich. Niecały tydzień wcześniej pięciu nastolatków zginęło w Irlandii - oni także jechali pod prąd i uderzyli w inny samochód, którym podróżowały trzy siostry i siedmioletni chłopiec. Pasażerowie drugiego pojazdu trafili do szpitala.

W tym wypadku zginął 17-latek polskiego pochodzenia, również znany policji. Nastolatek kilkukrotnie usłyszał zarzuty związane z kradzieżą pojazdów. Miał także kilka kont w mediach społecznościowych, na których upubliczniał filmy przedstawiające skradzione samochody, policyjne pościgi i jazdę pod prąd.

Źródła: BBC



