Dwóch strażaków zginęło w Hiszpanii i Portugalii podczas walki z szalejącymi w tych krajach potężnymi pożarami lasów - poinformowały miejscowe władze w poniedziałek. Funkcjonariusze zginęli w wypadkach komunikacyjnych. W ostatnich tygodniach podczas gaszenie płomieni na Półwyspie Iberyjskim śmierć poniosło łącznie sześć osób.

Walka z ogniem trwa, Holendrzy przysyłają chinooki

W Hiszpanii jeden strażak zginął, a drugi został ranny po tym jak przewrócił się wóz strażacki w rejonie Espinoso de Compludo na północnym zachodzie kraju. Pojazd jechał do akcji gaszenia pożaru w Yeres w regionie Ponferrada, jednak w pewnym momencie zsunął się z nasypu. Śmierć poniósł kierowca.

Prezydent regionu Kastylia i Leon, Alfonso Fernandez Manueco, napisał w serwisie X, że jest "wstrząśnięty" tą śmiercią i przekazał kondolencje rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom zmarłego, a rannemu w wypadku życzył powrotu do zdrowia.

Hiszpania kolejny tydzień zmaga się z falą potężnych upałów, które wraz z silnym wiatrem tworzą warunki idealne do rozprzestrzeniania się pożarów.

Łącznie w Hiszpanii spłonęło ponad 115 tys. hektarów lasów, a z zagrożonych terenów trzeba było ewakuować tysiące osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Kastylii i Leon, gdzie wciąż aktywnych jest 28 pożarów. W Galicji z kolei aktywnych jest 14 ognisk.

Pomoc Hiszpanom zaoferowali Holendrzy, którzy w poniedziałek wyślą tam dwa ciężkie śmigłowce transportowe typu chinook, zdolne do zrzucania na płonące tereny jednorazowo 8 tys. litrów wody. Mają one pozostać w dyspozycji Hiszpanów do 1 września.

Hiszpańska służba meteorologiczna AEMET ostrzega, że w niemal całym kraju utrzymuje się bardzo wysokie lub ekstremalne zagrożenie pożarowe.

W sąsiedniej Portugali pożary również zebrały w ostatnim czasie śmiertelne żniwo.

Wypadek w Portugalii, tysiące strażaków wciąż walczą

O tragicznym zdarzeniu poinformował prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. W oświadczeniu napisał, że w niedzielę w wypadku zginął jeden strażak, a dwóch innych zostało poważnie rannych.

To druga śmiertelna ofiara pożarów w Portugalii w ostatnim czasie. W piątek podczas walki z płomieniami na wschodzie kraju zginął były burmistrz miejscowości Guarda.

W ostatnich tygodniach w podczas walki z ogniem zginęło łącznie sześć osób - dwie w Portugalii i cztery w Hiszpanii.

W poniedziałek rano na północy i w centrum Portugalii z pożarami walczyło około 2 tys. strażaków, a w niedzielę zaangażowanych było ponad 3,2 tys. specjalistów, wspomaganych przez 1100 pojazdów i 13 statków powietrznych - informowała tamtejsza służba cywilna.

Od początku roku w Portugalii ogień strawił tereny o powierzchni niemal 185 tys. hektarów. Już teraz żywioł spowodował więcej zniszczeń niż w 2024 roku, kiedy to ogień pochłonął 136 tys. hektarów.

Półwysep Iberyjski szczególnie mocno dotknęły afrykańskie upały, które swoim zasięgiem objęły dużą część Europy Południowej i praktycznie cały basen Morza Śródziemnego.

Źródło: Lusa.pt, AFP, RTVE

