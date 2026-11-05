W skrócie W serii strzelanin w prowincji Afyonkarahisar w Turcji zginęło osiem osób, a jedna została ciężko ranna.

Ciała ofiar odnaleziono w trzech różnych wsiach, a służby natychmiast zamknęły drogi dojazdowe w celu schwytania sprawcy.

Podejrzany o dokonanie ataków został zatrzymany w sąsiedniej prowincji Eskişehir po tym, jak utknął samochodem w błocie i podjął próbę ucieczki pieszo.

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Do ataków doszło w czwartek na terenach wiejskich w zachodnio-centralnej części Turcji, w okolicach Afyonkarahisar. Miasto leży mniej więcej w połowie drogi między stolicą kraju, Ankarą, a nadmorskim Izmirem.

"Niestety, w atakach z użyciem broni w naszej prowincji zginęło ośmioro naszych obywateli, a jedna osoba została ciężko ranna" - przekazało biuro gubernatora Afyonkarahisar.

Turcja. Ofiary strzelanin znaleziono w trzech wsiach

Jak podała państwowa agencja Anadolu, dwie kobiety z ranami postrzałowymi znaleziono na drodze we wsi Yukarıtandır. Obie przewieziono do szpitala, jednak mimo udzielonej pomocy nie udało się ich uratować.

Kolejne trzy ciała odnaleziono w rejonie wsi Kıyır, a następne trzy w okolicach Ayazini. Jeszcze jedna osoba trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Agencja nie sprecyzowała, gdzie została postrzelona.

Po zgłoszeniach o strzałach do akcji skierowano żandarmerię. Służby zamknęły drogi prowadzące do miejsc ataków i rozpoczęły poszukiwania sprawcy. W działania zaangażowano również funkcjonariuszy w sąsiednich prowincjach.

Tureckie media opublikowały nagranie z monitoringu, na którym widać mężczyznę w czarnej kurtce, białych spodniach i okularach. Stoi przy czerwonym samochodzie dostawczym, trzymając broń.

Pojazd, którym uciekał podejrzany, odnaleziono na terenie prowincji Eskişehir. Samochód utknął w błocie w wiejskiej okolicy Taşlık, w powiecie Seyitgazi. Mężczyzna porzucił auto i kontynuował ucieczkę pieszo. Według DHA został zatrzymany w tym rejonie.

Masakra w Turcji. Śledczy sprawdzają związek z wcześniejszym atakiem

DHA poinformowała również, że śledczy badają możliwy związek strzelanin z wcześniejszym atakiem w samym Afyonkarahisar.

W dzielnicy Osman Gazi napastnik postrzelił kobietę znajdującą się w samochodzie. Poszkodowana została ciężko ranna i trafiła do szpitala.

Śledczy sprawdzają, czy za ten atak odpowiada ten sam mężczyzna.

Źródło: AFP



