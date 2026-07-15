W skrócie Niemieccy celnicy podczas kontroli autokaru jadącego do Warszawy znaleźli w bagażu obywatela Ukrainy 350 tysięcy euro.

Zabezpieczone pieniądze zostały skonfiskowane, a wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne i przekazano sprawę specjalnej grupie zadaniowej.

Niemieckie przepisy wymagają zgłaszania przewozu gotówki powyżej 10 tysięcy euro, a za ich naruszenie grozi grzywna do miliona euro.

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Do kontroli autokaru kursującego między Stuttgartem aWarszawą doszło wieczorem 7 lipca w Berlinie. Niemieccy celnicy postanowili sprawdzić bagaż jednego z pasażerów - obywatela Ukrainy - i zweryfikować, co przewozi.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna zapewnił, że nie ma przy sobie żadnej gotówki. W jego walizce znaleziono jednak siedem zafoliowanych plików banknotów o łącznej wartości 350 tysięcy euro (ponad 1,5 mln złotych).

Berlin. Skonfiskowano 350 tysięcy euro obywatelowi Ukrainy

Pieniądze zostały skonfiskowane, a przeciwko obywatelowi Ukrainy wszczęto postępowanie administracyjne. Sprawa została przekazana specjalnej grupie zadaniowej.

- Akta sprawy trafiły do wspólnej grupy śledczej finansowej biura śledczego Berlin-Brandenburg. Procedura ma na celu wyjaśnienie, czy pieniądze mogły pochodzić z przestępstw - powiedziała Christin Schaffer, rzeczniczka głównego urzędu celnego w Berlinie w rozmowie z dziennikarzami "Die Stimme Berlins".

Obecnie nie wiadomo, ani jakie było ich źródło, ani na co miały zostać przeznaczone.

Nawet milion euro grzywny. Przepisy dotyczące przewozu gotówki

Podróżni, którzy przekraczają granicę Niemiec z gotówką o wartości powyżej 10 tys. euro, mają obowiązek zgłosić ten fakt organom celnym. W przypadku przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej należy podać takie informacje także na życzenie służb podczas kontroli.

Jak wyjaśnia dziennik "Tagesspiegel", za naruszenie tych przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do miliona euro.

Źródła: Tag24, "Die Stimme Berlins", "Tagesspiegel"





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