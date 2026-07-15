Jechał autokarem do Polski. Celnicy zaskoczeni bagażem Ukraińca

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Niemiecka służba celna skontrolowała autokar jadący do Warszawy. W bagażu podróżującego nim Ukraińca znaleziono 350 tysięcy euro. Próbował przewieźć je niepostrzeżenie. Pytany, zarzekał się, że nie ma przy sobie gotówki.

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Funkcjonariusz niemieckiej służby celnej w kamizelce trzyma kartonowe pudełko z taśmą zabezpieczającą
Zdj. ilustracyjne. Niemiecka służba celnaFlorian Gaertner/Photothek for the German Federal Ministry of FinanceGetty Images

W skrócie

  • Niemieccy celnicy podczas kontroli autokaru jadącego do Warszawy znaleźli w bagażu obywatela Ukrainy 350 tysięcy euro.
  • Zabezpieczone pieniądze zostały skonfiskowane, a wobec mężczyzny wszczęto postępowanie administracyjne i przekazano sprawę specjalnej grupie zadaniowej.
  • Niemieckie przepisy wymagają zgłaszania przewozu gotówki powyżej 10 tysięcy euro, a za ich naruszenie grozi grzywna do miliona euro.
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Do kontroli autokaru kursującego między Stuttgartem aWarszawą doszło wieczorem 7 lipca w Berlinie. Niemieccy celnicy postanowili sprawdzić bagaż jednego z pasażerów - obywatela Ukrainy - i zweryfikować, co przewozi.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna zapewnił, że nie ma przy sobie żadnej gotówki. W jego walizce znaleziono jednak siedem zafoliowanych plików banknotów o łącznej wartości 350 tysięcy euro (ponad 1,5 mln złotych).

Berlin. Skonfiskowano 350 tysięcy euro obywatelowi Ukrainy

Pieniądze zostały skonfiskowane, a przeciwko obywatelowi Ukrainy wszczęto postępowanie administracyjne. Sprawa została przekazana specjalnej grupie zadaniowej.

- Akta sprawy trafiły do wspólnej grupy śledczej finansowej biura śledczego Berlin-Brandenburg. Procedura ma na celu wyjaśnienie, czy pieniądze mogły pochodzić z przestępstw - powiedziała Christin Schaffer, rzeczniczka głównego urzędu celnego w Berlinie w rozmowie z dziennikarzami "Die Stimme Berlins".

Obecnie nie wiadomo, ani jakie było ich źródło, ani na co miały zostać przeznaczone.

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Nawet milion euro grzywny. Przepisy dotyczące przewozu gotówki

Podróżni, którzy przekraczają granicę Niemiec z gotówką o wartości powyżej 10 tys. euro, mają obowiązek zgłosić ten fakt organom celnym. W przypadku przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej należy podać takie informacje także na życzenie służb podczas kontroli.

Jak wyjaśnia dziennik "Tagesspiegel", za naruszenie tych przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do miliona euro.

Źródła: Tag24, "Die Stimme Berlins", "Tagesspiegel"

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