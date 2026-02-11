W skrócie Premier Węgier Viktor Orban ocenił w mediach społecznościowych plany dotyczące dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej jako "jawną deklarację wojny wobec Węgier".

Premier Węgier Viktor Orban odniósł się w mediach społecznościowych do medialnych doniesień na temat planów, dotyczących dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej w 2027 roku.

"Ten nowy plan stanowi jawną deklarację wojny wobec Węgier. Bruksela i Kijów ignorują decyzję narodu węgierskiego i są zdeterminowani, aby za wszelką cenę usunąć węgierski rząd" - napisał polityk.

Jak stwierdził, Unia Europejska i Ukraina chcą, aby po kwietniowych wyborach do władzy na Węgrzech doszła opozycyjna TISZA, "ponieważ wtedy nie byłoby już weta, oporu ani możliwości pozostawania poza ich konfliktem".

"W kwietniu tego roku Węgrzy muszą powstrzymać ich przy urnach wyborczych. Fidesz jest jedyną siłą stojącą między Węgrami a rządami Brukseli i jedyną gwarancją suwerenności Węgier" - dodał Orban.

O planach dotyczących integracji Ukrainy z Unią Europejską pisały w ostatnich dniach światowe media - m.in. Politico, na którego informacje powołał się premier Węgier w swoim poście. Portal ten informował o unijnym planie, który miałby pozwolić Ukrainie częściowo dołączyć do UE w 2027 roku.

Ukraina w UE w 2027 roku? Media: To możliwe

Według agencji Bloomberga, dysponującej podobnymi informacjami, wśród rozważanych przez Unię Europejską opcji znajduje się udzielenie Ukrainie ochrony podobnej do tej, która przysługuje członkom.

Ponadto UE przewiduje natychmiastowy dostęp Kijowa do innych praw, przysługujących krajom członkowskim. Nie ujawniono jednak, o jakie dokładnie prawa chodzi.

Inną rozważaną w Brukseli opcją ma być stopniowe włączanie Ukrainy do struktur unijnych, w ramach kontynuacji dotychczasowo podejmowanych działań. Pod uwagę ma być brana m.in. możliwość wprowadzenia tzw. okresu przejściowego. Tego typu model pozwoliłby łączyć postęp reform w Ukrainie z dostępem do kolejnych uprawnień w ramach UE.

Przystąpienie tego państwa do Unii Europejskiej jest częścią 20-punktowego planu pokojowego, który stanowi przedmiot toczących się negocjacji między Ukraińcami a Rosjanami.

