Amerykańskie władze miały o tym poinformować w niedzielę kilku sojuszników na Bliskim Wschodzie. Axios powołał się na dwa źródła z krajów, które otrzymały od USA tę wiadomość.

USA pomagają Izraelowi przechwytywać pociski wystrzeliwane przez Iran, ale dały wyraźnie do zrozumienia, że Izrael działa w pojedynkę, jeśli chodzi o atakowanie Iranu. Administracja utrzymuje, że przekroczeniem czerwonej linii byłby irański atak na Amerykanów.

Axios napisał też, że USA skierowały podobną wiadomość do tych samych krajów ok. godziny przed rozpoczęciem przez Izrael ataku na Iran w ubiegłym tygodniu. Amerykanie podkreślili w niej, że Stany Zjednoczone nie będą w nim uczestniczyć.

Bliski Wschód. Iran może zaatakować amerykańskie bazy w regionie

W obu przypadkach wydaje się, że USA liczyły na to, że kraje te przekażą tę wiadomość Iranowi, by zniechęcić Teheran do odwetu wobec sił amerykańskich albo interesów USA w regionie.

Irańskie władze oskarżają USA o udział w izraelskich działaniach wojennych i od tygodni groziły, że mogą odpowiedzieć na izraelski atak uderzeniem na amerykańskie bazy w regionie, jednak do takich ataków nie doszło.

Arabski dyplomata powiedział Axiosowi, że "Irańczycy są bardzo ostrożni by nie zrobić niczego, co mogłoby doprowadzić do zaangażowania się USA" w działania wojenne.

Izrael. Wskazali swój cel. Zaapelowali do Trumpa

Izrael wezwał administrację Trumpa do udziału w wojnie i wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego. Przedstawiciel władz USA powiedział portalowi Axios w sobotę, że Waszyngton nie rozważa takiego wariantu.

Mimo deklaracji ze strony władz o tym, że Stany nie dołączą do wojny, siły zbrojne podejmują kroki, by przygotować się na taką możliwość. W poniedziałek do Europy do wsparcia ewentualnych operacji wojskowych wysłano ok. 30 powietrznych tankowców, a na Morze Śródziemne skierowano grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Nimitz.

Prezydent Donald Trump powiadomił w poniedziałek, że Iran zakomunikował USA chęć powrotu do negocjacji, choć stwierdził, że Irańczycy "powinni byli to zrobić wcześniej". Ocenił przy tym, że Teheran nie wygrywa wojny i powinien "pójść na układ" zanim będzie za późno.

