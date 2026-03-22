W skrócie Jessica Foster, postać wygenerowana przez sztuczną inteligencję, zdobyła dużą popularność wśród zwolenników ruchu MAGA dzięki swoim "zdjęciom" w mundurze i rzekomym kontaktom z Donaldem Trumpem.

Konto Foster na Instagramie miało w rekordowym momencie ponad milion obserwujących, ale zostało usunięte po ujawnieniu, że jest to postać fikcyjna. Na innych platformach nadal można znaleźć jej wizerunek.

Według "The Washington Post" oraz BBC, w sieci pojawia się coraz więcej prawicowych profili wykorzystujących wizerunki kobiet wygenerowane przez AI, często stylizowane na żołnierki i przedstawicielki służb mundurowych.

O sprawie poinformował "The Washington Post", który ustalił, że znaczną popularnością wśród zwolenników ruchu MAGA (Make America Great Again, reprezentującego zwolenników Donalda Trumpa - red.) cieszy się Jessica Foster. Jej "zdjęcia", na których pozowała m.in. z myśliwcem F-22 Raptor, zawładnęły mediami społecznościowymi.

Krótko po rozpoczęciu wojny w Iranie, zainicjowanej przez połączone siły Waszyngtonu i Tel Awiwu, Foster "ustawiła się" do zdjęcia nawet z prezydentem Donaldem Trumpem. Problem jest tylko jeden - w rzeczywistości amerykańska piękność po prostu nie istnieje i jest wytworem sztucznej inteligencji (AI).

Piękna żołnierka zawładnęła sercami Amerykanów. Nie jest prawdziwa

Mimo to nieświadomych odbiorców przyciąga zarówno uroda wygenerowanej przez AI postaci, jak i to, że promuje ona konserwatywne wartości, wyznawane również przez zwolenników MAGA. Dodatkowo podawała się ona za żołnierkę. Sprawiło to, że w krótkim czasie - jak opisuje "The Washington Post" - jej konto na Instagramie "eksplodowało".

W rekordowym momencie Foster miało obserwować ponad milion internautów. Po tym, jak światowe media zaczęły się rozpisywać o tym, że amerykańska piękność została wygenerowana przez AI, jej konto zostało usunięte. Powstało jednak kolejne, obserwowane przez znacznie mniejszą grupę osób, na której nadal publikowane są jej "zdjęcia".

Jak podkreśla amerykański dziennik, nie ma żadnego dowodu na to, że Foster kiedykolwiek odbyła służbę wojskową. Samo konto natomiast, "mimo że nie jest oznaczone jako AI, jest pełne sygnałów, że jest fałszywe".

Uwaga na treści generowane przez AI. Stały się narzędziem gry politycznej

Medium dodaje również, że konto Foster nie jest jedynym prawicowym profilem, prezentującym treści wygenerowane przez AI. Ich twórcy często wykorzystują wizerunek kobiet i robią wszystko, aby wyglądały one na żołnierki lub przedstawicielki innych służb mundurowych.

Tego typu profile miały zebrać znaczną liczbę obserwatorów. Często w opisie tych kont nie było można znaleźć żadnych informacji na temat tego, że prezentowane zdjęcia i nagrania nie są prawdziwe.

Strategia ta ma działać nie tylko na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Jak opisuje BBC, w sieci pojawiły się setki filmików wygenerowanych przez AI, na których widać irańskie żołnierki oraz pilotki. "Jednym z wyraźnych sygnałów wskazujących na ich fałszywość jest to, że Iran zakazuje kobietom pełnienia ról bojowych" - komentuje "The Washington Post".

Źródło: "The Washington Post"

