Jasne żądania. Media dotarły do 14-punktowego porozumienia USA-Iran
Iran porzuca dążenia do stworzenia broni jądrowej - wynika z ujawnionego, 14-punktowego porozumienia, które ma zakończyć konflikt USA - Iran. W zamian Teheran oczekuje m.in. zniesienia zachodnich sankcji. Do treści dokumentu dotarła jedna z amerykańskich telewizji.
W skrócie
- Jedna z amerykańskich telewizji dotarła do 14-punktowego dokumentu zawierającego ustalenia między USA a Iranem, w którym Iran rezygnuje ze starań o broń jądrową w zamian za zniesienie sankcji.
- Projekt porozumienia przewiduje natychmiastowe zakończenie wojny, wznowienie ruchu w Cieśninie Ormuz oraz gwarancje wydania zwolnień na eksport irańskiej ropy i uwolnienie zamrożonych aktywów.
- Tekst dokumentu może jeszcze ulec zmianie i nie jest obecnie wiążący, a szczegóły mają zostać dopracowane w ciągu 60 dni od podpisania porozumienia.
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"Porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi określa warunki zawieszenia broni między zaciekłymi rywalami, ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, pewną ulgę finansową dla Iranu oraz potwierdzenie przez Teheran, że nigdy nie zbuduje broni jądrowej" - przekazali dziennikarze telewizji CNN, którzy jako pierwsi dotarli do treści 14-punktowej umowy.
Twórcy tekstu zastrzegli, że nie ma pewności, iż punkty do, któcyh dotarli pojawią się w niezmienionej wersji w treści dokumentu końcowego, który ma zostać podpisany przez obie strony w piątek w Szwajcarii. Biały Dom przekazał, że tekst nie odzwierciedla faktycznego brzmienia memorandum.
Porozumienie USA-Iran. Oto 14 punktów wstępnego planu pokojowego
- Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone, wraz ze swoimi sojusznikami w trwającej wojnie, deklarują wraz z podpisaniem niniejszego Porozumienia natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie i zobowiązują się, że odtąd nie podejmą żadnych wrogich działań przeciwko sobie nawzajem oraz powstrzymają się od gróźb lub użycia siły przeciwko sobie. Porozumienie ostateczne potwierdzi postanowienia niniejszego artykułu i pozostałych artykułów.
- Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zobowiązują się do poszanowania wzajemnej suwerenności i integralności terytorialnej oraz do powstrzymania się od ingerencji w sprawy wewnętrzne drugiej strony.
- Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zobowiązują się do negocjacji i osiągnięcia porozumienia ostatecznego w terminie maksymalnie 60 dni, z możliwością przedłużenia za obopólną zgodą.
- Niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Porozumienia, Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską i zapobiegną wszelkim ingerencjom lub utrudnieniom w ruchu Islamskiej Republiki Iranu, a także przywrócą pełną przepustowość ruchu w ciągu maksymalnie 30 dni; ruch statków ze strony Islamskiej Republiki Iranu będzie proporcjonalny do natężenia ruchu sprzed wojny. Stany Zjednoczone zobowiązują się również do wycofania swoich sił z otaczających obszarów w ciągu 30 dni od zawarcia ostatecznego porozumienia.
- Po podpisaniu niniejszego Porozumienia, Islamska Republika Iranu niezwłocznie podejmie kroki w celu zapewnienia, że ruch statków handlowych z Zatoki Perskiej do Morza Omańskiego i vice versa zostanie wznowiony w ciągu 30 dni do natężenia ruchu sprzed wojny, uwzględniając potrzebę usunięcia przeszkód technicznych i neutralizacji min przez Iran.
- Stany Zjednoczone zobowiązują się, wraz ze swoimi partnerami regionalnymi, do opracowania kompleksowego planu, uzgodnionego przez obie strony, na rzecz odbudowy i rozwoju gospodarczego Islamskiej Republiki Iranu, zapewniając jednocześnie finansowanie w wysokości co najmniej 300 mld dolarów. Mechanizm wdrażania tego planu, jako części porozumienia końcowego, zostanie opracowany w ciągu 60 dni.
- Stany Zjednoczone zobowiązują się do zniesienia, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w ramach porozumienia końcowego, wszelkich rodzajów sankcji nałożonych obecnie na Islamską Republikę Iranu, w tym rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), a także wszystkich jednostronnych sankcji USA, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych.
- Islamska Republika Iranu potwierdza, że nigdy nie będzie produkować broni jądrowej. Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone uzgodniły, że los wzbogaconego materiału nuklearnego oraz los wszystkich innych wzajemnie uzgodnionych kwestii związanych z energią jądrową, w tym potrzeb jądrowych Iranu, zostaną odpowiednio uregulowane w porozumieniu końcowym; porozumienie końcowe potwierdzi postanowienia niniejszego artykułu.
- Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zgadzają się, że do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia utrzymają status quo: Iran utrzyma status quo w swoim programie nuklearnym, a Stany Zjednoczone nie nałożą na Iran nowych sankcji ani nie wzmocnią swoich sił zbrojnych w regionie.
- Stany Zjednoczone zobowiązują się, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Porozumienia i do dnia zniesienia sankcji, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wyda zwolnienia z eksportu irańskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych i ich pochodnych, a także wszelkich powiązanych usług, w tym bankowych, ubezpieczeniowych, transportowych i tym podobnych.
- Stany Zjednoczone zobowiązują się, że w świetle postępów negocjacji w sprawie ostatecznego porozumienia, zamrożone lub objęte restrykcjami fundusze i aktywa Islamskiej Republiki Iranu zostaną zwolnione i w pełni udostępnione. Fundusze te, niezależnie od tego, czy są przechowywane na rachunku głównym, czy też przelane, zostaną wykorzystane na wszelkie płatności na rzecz beneficjenta końcowego określone przez Bank Centralny Islamskiej Republiki Iranu i będą w pełni dostępne do wykorzystania. Stany Zjednoczone zobowiązują się do wydania na tej podstawie wszystkich niezbędnych zezwoleń i licencji.
- Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone zgadzają się, że zostanie ustanowiony mechanizm wdrożeniowy.
- Po podpisaniu niniejszego Porozumienia i otrzymaniu zapewnień dotyczących rozpoczęcia wdrażania Artykułów 4, 5, 10 i 11 niniejszego Porozumienia oraz kontynuacji wdrażania tych działań, Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone rozpoczną negocjacje w sprawie Porozumienia Ostatecznego wyłącznie w odniesieniu do pozostałych Artykułów.
- Porozumienie ostateczne zostanie zatwierdzone w drodze wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Plan porozumienia USA-Iran. Biały Dom: Nie jest wiążący
Amerykański urzędnik powiedział dziennikarzom, że tekst odzwierciedla umowę podpisaną cyfrowo w niedzielę przez prezydenta Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a i przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa.
W oficjalnych rozmowach urzędnicy amerykańscy zbagatelizowali jednak znaczenie samej notatki, nazywając ją "dokumentem politycznym". Formalne podpisanie porozumienia ma nastąpić w piątek. Od tego czasu obie strony konfliktu będą miały 60 dni na dopracowanie szczegółowej umowy.